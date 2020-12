Yokasta Valle, la campeona mundial de boxeo que aspira a la unificación

Fotografía de archivo de la costarricense Yokasta Valle (c) celebra el triunfo luego de derrotar a la filipina Carleans Rivas por la defensa del título de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el 9 de febrero de 2020 en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 18 dic (EFE).- La boxeadora Yokasta Valle se convirtió en la deportista más destacada de Costa Rica durante 2020 al retener el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría minimosca y ahora se enfoca en conseguir una soñada unificación de títulos.

Valle, de 28 años de edad, consiguió el título en 2019 cuando venció en España a la local Joana Pastrana, y desde entonces ha intensificado su preparación para mantenerse en lo más alto de este deporte.

La boxeadora costarricense ejerció la primera defensa del título en febrero pasado cuando derrotó por K.O. en el sexto asalto a la filipina Carleans Rivas, en una pelea a gimnasio lleno en San José, cuando la covid-19 aún no estaba presente en este país.

La pandemia no detuvo a la pugilista, quien siguió preparándose a conciencia porque en cualquier momento podría aparecer una nueva retadora.

Esto ocurrió a finales de este año y es la alemana Tina Rupprecht, quien puede presumir de haberle propinado a la costarricense en 2018 una de las dos derrotas que figuran en su récord profesional.

"Estoy feliz y entusiasmada, trabajamos bastante durante estos meses porque sabíamos que venía algo grande, es una revancha y aunque hace dos años fue una pelea polémica no vamos a hablar de eso. Nos enfocaremos en el presente, corregiremos los errores de peleas anteriores, ahora tenemos mi título y el de ella en juego”, dijo Valle cuando se concretó la pelea.

El combate estaba pactado para este diciembre en Alemania, pero la segunda ola pandémica que afecta a Europa obligó a suspender el evento.

El objetivo de los organizadores es llevar a cabo la pelea en enero en Costa Rica y ya no solo estará en juego el título de la FIB, sino que también la unificación de títulos con los del Consejo Mundial de Boxeo y posiblemente el de la Organización Internacional de Boxeo.

Valle ha estado probando su estrategia entrenando con boxeadoras como Edith “la pantera” Flores y con Marisol Vargas, campeona nacional de México.

"Hemos podido traer a estas grandes atletas que le están ayudando a nuestra campeona a perfeccionar su estrategia”, expresó el mánager de Valle, Mario Vega.

Yokasta Valle, quien tiene un récord de 20 victorias (8 por K.O.) y dos derrotas, es la segunda campeona mundial de boxeo que ha tenido Costa Rica, después de Hanna Gabriel.

Douglas Marín