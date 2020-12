VÍDEO: EEUU.- Biden elige a Deb Haaland como secretaria de Interior, la primera nativa americana en ocupar el cargo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto este jueves a la congresista por Nuevo México, Deb Haaland, como nueva secretaria de Interior, quien en caso de ser confirmada por el Senado, sería la primera nativa americana en ocupar el cargo.



Haaland, de 60 años, fue en 2018 una de las dos primeras mujeres nativas americanas en formar parte del Congreso, en donde se ha dedicado a intentar mejorar las condiciones de las comunidades originarias, como la asistencia durante la pandemia, así como a políticas medioambientales y contra el cambio climático.



"Una voz como la mía nunca ha sido secretaría de Gabinete, ni ha estado al frente del Departamento de Interior", ha escrito Haaland en su cuenta de Twitter. "Crecer en la casa de mi madre de Pueblo me hizo fuerte. Seré fuerte por todos nosotros, nuestro planeta y toda nuestra tierra protegida. Me siento honrada y lista para servir".



Haaland, quien ha sido hasta ahora vicepresidenta del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, forma parte de la comunidad nativo americana de Pueblo Laguna, aunque también tiene herencia de Pueblo Jemez, comunidades originarias situadas en suroeste de Estados Unidos.



Si se confirma, Haaland sería parte del plan de Biden para constituir la que sería la administración más diversa de la historia de la Casa Blanca, reflejando así la pluralidad racial de Estados Unidos.



El Departamento de Interior de Estados Unidos es una de las mayores agencias de Washington, con la que se administran los recursos naturales, incluyendo parques naturales y los yacimientos de gas o petróleo, así como el patrimonio cultural del país, además de gestionar las relaciones del Gobierno federal con las 578 comunidades nativas americanas reconocidas.



Si bien la nominación de Haaland debilita en cierta manera la ya de por sí escasa mayoría demócrata dentro de la Cámara de Representantes, su presidenta, la veterana Nancy Pelosi, considera que la apuesta de Biden es "excelente", puesto que la congresista por Nuevo México "conoce el terreno".



Si Haaland finalmente es elegida como secretaria de Interior, los demócratas en el Congreso contarán durante la futura Administración Biden con tan solo un margen de tres votos por encima de los republicanos, a quienes no han podido finalmente arrebatar ningún escaño en las recientes presidenciales.



EQUIPO CLIMÁTICO



El presidente electo ha anunciado también este jueves al resto de sus elegidos para ocupar otros puestos clave en cuestiones medioambientales, como parte de la ambiciosa propuesta que ha lanzado durante su campaña, en la que prometió acabar con las emisiones de carbono para 2035 y una inversión pública de 2.000 millones de dólares (1.600 millones de euros) en infraestructuras y energías más respetuosas con la naturaleza.



La exgobernadora de Michigan Jennifer Granholm ha sido la elegida por Biden para ser la nueva secretaria del Departamento de Energía, mientras que Brenda Mallory, abogada ambiental, ha sido propuesta para presidir el Consejo de Calidad Ambiental y Michael Regan como administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).



El resto de nominados son Ali Zaidi y Gina McCarthy, para ejercer como asesor adjunto y asesora, respectivamente, de Biden en asuntos climáticos y medioambientales.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/532268/1/biden-elige-deb-haaland-secretaria-interior



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06