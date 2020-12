Trump firma ley que excluye empresas chinas de bolsas en EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el viernes una legislación que podría expulsar a las empresas chinas de las bolsas de su país, a menos que los reguladores estadounidenses puedan revisar sus auditorías financieras. Se trata de una medida que probablemente intensifique aún más las tensiones entre los dos países.

La medida, que podría afectar a gigantes corporativos como Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc., es otra despedida de Pekín antes de que Trump deje el cargo en enero.

El presidente ha criticado durante mucho tiempo a China por lo que él llama prácticas comerciales desleales, y ha aplicado aranceles a miles de millones de dólares en importaciones. Pero su retórica se agudizó este año al culpar a Pekín de la pandemia mundial de coronavirus, un tema central en su derrota electoral contra Joe Biden, ya que Trump fue ampliamente criticado por su manejo del brote.

La ley de exclusión de cotizaciones ganó el apoyo bipartidista en la Cámara a principios de este mes, después de ser aprobada fácilmente en el Senado de EE.UU. en mayo. Si bien se aplica a cualquier compañía extranjera, los patrocinadores del proyecto de ley han dicho que su objetivo era apuntar a China.

Las empresas chinas durante años han utilizado los mercados de capitales estadounidenses y las finanzas basadas en dólares como un componente de financiamiento clave para hacer crecer sus negocios. Si bien la medida incluye un período de introducción gradual, con sanciones después de tres años consecutivos de incumplimiento, podría infligir un daño real a las empresas chinas que no cumplan con las normas de auditoría.

“La política de EE.UU. está dejando que China ignore las reglas que las compañías estadounidenses juegan, y es peligroso”, dijo el senador republicano John Kennedy de Luisiana, uno de los principales patrocinadores de la nueva ley, en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Hua Chunying dijo a periodistas en Pekín después de la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes que China estaba “en contra de politizar la regulación de valores” e instó a la cooperación para proteger los derechos de los inversionistas.

“Socavará la confianza de los inversionistas globales en los mercados de capital estadounidenses, socavará la posición global de los mercados de capital estadounidenses y perjudicará los intereses estadounidenses”, dijo Hua.

La firma de la ley por parte de Trump coronó una serie de medidas recientes contra China, incluidas directrices que limitarían las visas de viaje para 92 millones de miembros del Partido Comunista. Cualquiera de ellos con una visa de 10 años ahora la vería reducida a un mes.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha dicho que los funcionarios de aduanas en los puertos estadounidenses confiscarían “envíos que contengan algodón y productos de algodón originarios de” Xinjiang Production and Construction Corps., una entidad afiliada al ejército y uno de los mayores productores de China. Esto sigue a una acción anterior de EE.UU. contra la compañía que le impide realizar transacciones con compañías y ciudadanos estadounidenses.

Momento decisivo

La nueva ley marca un momento decisivo en una larga disputa sobre la negativa de China a permitir que la Junta de Supervisión Contable de las Empresas Públicas examine las auditorías de las empresas cuyas acciones se negocian en EE.UU. El requisito para las inspecciones por parte de la agencia, creada a raíz del escándalo contable de Enron Corp., tiene como objetivo evitar el fraude y las irregularidades que podrían arruinar a los accionistas.

Además de exigir a las empresas que permitan a los inspectores estadounidenses revisar sus auditorías financieras, la medida, presentada por Kennedy y el senador Chris Van Hollen, un demócrata de Maryland, requiere que las empresas revelen si están bajo control del gobierno.

Van Hollen dijo en un comunicado que el proyecto de ley de exclusión de cotizaciones protegería a las personas que “han sido engañadas con su dinero después de invertir en compañías chinas aparentemente legítimas que no cumplen con los mismos estándares” que otras compañías públicas. “Este proyecto de ley corrige el error, asegurando que todas las compañías en las bolsas de EE.UU. cumplan con las mismas reglas”, dijo.

Nota Original:Trump Signs Bill That Could Remove China Stock Listings in U.S.

©2020 Bloomberg L.P.