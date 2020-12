Toto Wolff no está preocupado por la renovación de Hamilton

El austríaco Toto Wolff, 'team principal' de la escudería Mercedes de Fórmula 1, no está preocupado por la renovación del contrato del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, aseguró este viernes en una conferencia de prensa virtual.

Unas horas después, Hamilton señaló que las conversaciones comenzarán "en los próximos días", en declaraciones en la entrega de premios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Antes, Wolff había compartido su tranquilidad al respecto.

"Hemos tenido tanto éxito en el campeonato desde hace siete años (todos los títulos de constructores para Mercedes y seis de pilotos para Hamilton y uno para Nico Rosberg desde 2014) que no veo motivos para no continuar", aseguró Wolff. "Está a su mejor nivel y debería seguir así por un tiempo, así que continuar juntos no es un problema".

"Si quieren saber por qué no hemos firmado todavía un contrato es fácil: siempre damos prioridad al campeonato para no distraernos con conversaciones a veces difíciles", añadió el director de la escudería.

"Luego golpeó el covid (Hamilton dio positivo a finales de noviembre) y nos hemos retrasado un poco pero no estamos preocupados, va a hacerse", zanjó Wolff. "No ponemos fecha porque no queremos encontrarnos bajo la presión (de los medios). Se hará tarde o temprano, antes de los ensayos invernales", a principios de marzo.

Hamilton, que cumplirá 36 años en enero, igualó esta temporada los siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher. En 2008 ganó uno con McLaren y los otros seis los firmó en Mercedes, donde llegó en 2013.

Después del último Gran Premio de la temporada 2020 en Abu Dabi el domingo, el británico dijo que esperaba que las negociaciones se cerraran antes de Navidad. "Quiero estar aquí el próximo año porque creo que todavía tenemos cosas por hacer en la pista y sobre todo fuera", declaró.

