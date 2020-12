Sudán/Etiopía.- El jefe del Consejo Soberano de Sudán visita la frontera con Etiopía tras los últimos enfrentamientos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El jefe del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, se ha desplazado a una zona fronteriza con Etiopía después de que Jartum haya acusado a las fuerzas del país vecino de estar detrás de un ataque ejecutado el martes contra su territorio, incidente que se había saldado con la muerte de cuatro militares.



Al Burhan llegó en la tarde del jueves a Gadaref para inspeccionar la situación y reunirse con los militares desplegados en la zona, en medio del aumento de las tensiones tras la ofensiva de las fuerzas federales etíopes contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), en la región de Tigray.



Durante su visita, en la que ha estado acompañado por el jefe del Estado Mayor del Ejército sudanés, Mohamed Osman al Husein, y otros altos cargos militares, Al Burhan ha enumerado tras las localidades en la frontera y ha prometido defenderlas, según ha informado el portal de noticias Sudan Tribune.



El Gobierno sudanés denunció el miércoles en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter por el primer ministro, Abdalá Hamdok, el ataque fue ejecutado contra una patrulla que "volvía a su base tras inspeccionar la zona en los alrededores de Yebel Abú Teyor, dentro de territorio sudanés".



Así, señaló que los miembros de la patrulla "fueron emboscados por las fuerzas etíopes y milicias" y agregó que "el ataque provocó la pérdida de vidas humanas y equipamiento", antes de expresar su apoyo a las operaciones del Ejército de Sudán.



Por su parte, un militar citado por Sudan Tribune que se encontraba en la zona en el momento del ataque ha relatado que las fuerzas sudanesas "fueron objetivo de disparos de artillería por parte de las tropas etíopes que se infiltraron en Yebel Abú Teyor". "La táctica de ataque sugiere que era trabajo de fuerzas organizadas, no sólo milicias", ha agregado.



Asimismo, otra fuente militar citada por este medio ha apuntado que los atacantes pertenecerían a las fuerzas de la región etíope de Amhara, que han estado involucradas en la ofensiva de las fuerzas federales etíopes contra el TPLF en Tigray.



Esta fuente ha vinculado lo sucedido con un intento de estas fuerzas de impedir el despliegue del Ejército sudanés en zonas cultivadas por agricultores etíopes en territorio de Sudán, algo que fue permitido por el expresidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en abril de 2019 en un golpe de Estado tras meses de movilizaciones en su contra, y sobre lo que las nuevas autoridades tienen una postura diferente.



REACCIÓN DE ETIOPÍA



En respuesta al incidente, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, aseguró el jueves a través de su cuenta en Twitter que su Gobierno "está analizando de cerca el incidente con una milicia local en la frontera con Sudán".



"Estos incidentes no romperán en lazo entre nuestros dos países, ya que siempre usamos el diálogo para resolver los problemas", dijo, al tiempo que resaltó que "los que alimentan la discordia claramente no entienden la fuerza de los lazos históricos" entre Sudán y Etiopía.



Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores etíope, Dina Mufti, ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que el incidente fue "una medida de precaución, después de que milicianos sudaneses intentaran cruzar la frontera para incautarse propiedades de agricultores etíopes".



Así, Dina ha argumentado que los hombres armados "entraron en campos de cultivo y se llevaron cosas", antes de agregar que se adoptaron medidas para restaurar la situación. Pese a ello, ha recalcado que existe cooperación entre ambos países para resolver la situación, que ha achacado a diferencias en el seno de las autoridades sudanesas.



El incidente tuvo lugar días después de que el presidente del comité parlamentario de Etiopía para investigar la situación en Tigray, Lema Tesema, acusara al Ejército de Sudán de llevar a cabo ataques contra civiles tras recibir pagos del TPLF, según el portal etíope The Reporter.



Asimismo, llegó después de que Hamdok y Abiy se reunieran el domingo para abordar la situación en Tigray y las tensiones fronterizas, así como sus disputas en torno a la presa que construye Adís Abeba en el río Nilo Azul.



Las autoridades federales etíopes anunciaron a finales de noviembre el fin de la ofensiva en Tigray, iniciada el 4 de noviembre por orden de Abiy tras un ataque ejecutado por el TPLF, que gobernaba en la región, contra una importante base del Ejército en la capital regional, Mekelle.



La escalada bélica ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy, como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.