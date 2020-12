Simeone: "Vi bastante bien a Diego Costa y mañana estará con nosotros"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante el entrenamiento previo al partido de Liga que el equipo disputa ante el Elche mañana en el Metropolitano. EFE/atleticomadrid.com

Madrid, 18 dic (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que ha visto "bastante bien" al delantero Diego Costa, que se ha perdido seis partidos oficiales por una trombosis venosa en la pierna derecha, y que mañana estará disponible con el equipo para jugar contra el Elche.

"Ayer entrenó con el grupo, hizo 20 minutos de fútbol y lo vi bastante bien, así que mañana volverá a estar con nosotros. Es una buena noticia para él, sobre todo por su salud, y ni que hablar para el equipo, porque aporta jerarquía, personalidad, agresividad y todo lo que Diego tiene dentro. Ojalá lo pueda mostrar cuando le toque jugar", explicó Simeone sobre el delantero en rueda de prensa.

Costa, que previamente había estado un mes de baja por una lesión muscular, ha tenido que estar ausente por "una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha", un problema de salud que hacía difícil prever el tiempo de recuperación, pero el técnico dijo que le ve bien, tanto físicamente como en cuanto a la mentalidad.

"Nosotros nos adaptamos a lo que va sucediendo, como con el virus que estamos padeciendo. Podemos encontrarnos con situaciones como la que le pasó a Diego. Psicológicamente le veo espectacular, es un tipo muy positivo, muy fuerte mentalmente y nada lo saca de su espacio de lucha y de pelea, en la vida y en el juego", añadió Simeone, que reiteró que una vez estando bien de salud le exigirán "lo que puede dar, que es mucho".

El otro ariete rojiblanco, el uruguayo Luis Suárez, lleva cinco goles esta temporada pero no ha vuelto a marcar desde que tuvo que estar en cuarentena por su positivo en coronavirus con su selección, una situación de la que Simeone se consideró "el primer responsable".

"Posiblemente el primer responsable soy yo más que él, porque apenas salió de la covid lo pusimos a jugar enseguida, sin darle tiempo a volver a entrenarse de la mejor manera para entrar, pero considero que es un jugador muy importante para nosotros", apuntó el entrenador del Atlético.

Simeone espera que tras completar una semana entera de entrenamientos -Suárez no jugó en la Copa del Rey ante el Cardassar (0-3)- pueda encontrar "el futbolista que el equipo necesita" que es "determinante, fuerte, con jerarquía, y en la zona que él se mueve, que es el área, de los mejores que hay".

La mañana previa al partido contra el Elche ha estado marcada por el positivo en COVID-19 del portero croata Ivo Grbic, que permanece aislado en su domicilio y no presenta síntomas.

"Nos comentó el doctor por la mañana que había un positivo y no altera absolutamente nada, tenemos que convivir con esta situación. Estamos en un año que es difícil, que tiene muchas circunstancias que hay que llevar adelante, y que nos pasará a nosotros y le pasará a otros", dijo Simeone.

El positivo ha obligado al Atlético a entrenarse de forma individual por el protocolo sanitario.

"Hemos trabajado en consecuencia de lo que podíamos hacer, buscando la actividad que se necesitaba para el día de hoy. Jugamos mañana a las 2 así que tampoco el entrenamiento iba a ser muy largo, buscamos no alterar lo previsto", detalló el entrenador.

El Atlético afronta como líder esta jornada, empatado a puntos (26) con la Real Sociedad, que lleva tres partidos más, y el Real Madrid, que tiene dos encuentros más. No obstante, Simeone aseguró que no se fijan en ello, sino que se enfocan "en lo que importa, que es el partido de mañana".

En ese sentido, no quiso valorar las opiniones del que fuera hasta la temporada pasada su segundo entrenador, su compatriota Germán Burgos, que dijo a la 'Cope' que ve al Atlético con números de campeón.

"Son opiniones, Germán estuvo con nosotros, es su modo de pensar, y no salimos de lo que seguimos creyendo, partido a partido es lo que nos moviliza, y no nos va a sacar de nuestra línea", valoró Simeone, que a continuación elogió a su rival de mañana, el Elche que entrena su compatriota Jorge Almirón.

"Mañana tenemos un rival que lo está haciendo bien, quizás los resultados no han sido justos con el juego que propone, con mucha posesión, mucha distribución de gente en el campo para lastimar al rival", analizó.

Simeone también elogió a Almirón, especialmente por su trabajo en el campeonato argentino, donde ganó Liga, Copa y Supercopa con Lanús en 2016. "Un entrenador con un gran paso por el fútbol argentino y que seguramente lo hará en la liga española", vaticinó.

El entrenador del Atlético volvió a ser preguntado por la transformación táctica de Marcos Llorente, que llegó hace año y medio al club como mediocentro defensivo y ahora se ha destapado como goleador e incluso como segundo delantero. Simeone se mostró halagado por que el jugador le señale como artífice de ese paso y volvió a contar que en los entrenamientos "siempre hacía goles"

"Empecé a ver que tenía que jugar en otra posición que no sea mediocentro. Fui probando, hablándolo con él, buscando un lugar que lo potencie y que él se lo crea, que es lo más complejo. Nos encontramos con una persona humilde, noble, trabajadora, y con un futbolista que está en un crecimiento continuo y que tiene muchísimo más para mejorar, y sobre todo un paso que es muy lindo de ver dentro del campo de juego. Esperemos que nos siga dando y que siga creciendo porque tiene mucho más para mejorar", sentenció.