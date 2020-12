Regalo de Navidad: Zoom remueve límites a duración de reuniones durante las fiestas

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer trabaja desde su casa en Sassenheim, Holanda. Octubre, 2020. REUTERS/Eva Plevier

LONDRES, 18 dic (Reuters) - Amigos y familiares que estén a distancia por el COVID-19 no tendrán límites en la duración de sus llamados virtuales en Zoom, que normalmente pueden extenderse por hasta 40 minutos para los usuarios con suscripción gratuita.

Zoom Video Communications Inc, cuya tecnología se hizo famosa para las reuniones entre familiares en los tiempos de distanciamiento social del 2020, dijo que removerá los límites de tiempo de sus videollamados en sus cuentas gratuitas a nivel global para la temporada de festividades.

La medida abarca las celebraciones cristianas de Navidad, el final de Janucá para la comunidad judía y el Kwanzaa que conmemoran muchos afroamericanos, así como las celebraciones por el Nuevo Año.

La pandemia de coronavirus alcanzó nuevos máximos en contagios y muertes en el mundo durante la segunda ola, forzando a muchas personas a quedarse en casa y planificar reuniones con amigos y familiares por internet.

"Ya sea que se reúnan el último día de Janucá, celebren la Navidad, festejen el Año Nuevo o marquen los últimos días de Kwanzaa, quienes se conecten con amigos y familiares no se verán interrumpidos", dijo un portavoz de Zoom. Google Meet de Alphabet ya ha dicho que los usuarios gratuitos no tendrían que limitar las conversaciones a 60 minutos hasta marzo. Microsoft Teams y Cisco Webex, cuyo uso ha aumentado durante la pandemia, hasta ahora no han anunciado ninguna cambio en los límites de duración de sus reuniones.

(Reporte de Supantha Mukherjee. Editado en español por Marion Giraldo)