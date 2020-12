Rapinoe cuestiona su inclusión en el equipo del año de la FIFA

18 dic (Reuters) - La estelar futbolista estadounidense Megan Rapinoe afirmó que su inclusión en el "11 Mundial Femenino" de la FIFA este año pese a haber jugado muy poco es una muestra de que el deporte femenino necesita más visibilidad y exposición.

Rapinoe, que fue nombrada mejor jugadora del Mundial de 2019, que ganó con su selección y donde fue máxima goleadora, dijo que aprecia su inclusión en el equipo del año, pero destacó que no ha jugado desde marzo, cuando la pandemia del coronavirus interrumpió el deporte mundial.

La futbolista publicó en Twitter que agradece haber sido elegida por sus compañeras de profesión, pero que otras futbolistas merecieron más el reconocimiento este año.

"Tenemos muchas jugadoras fenomenales en todo el mundo y debemos hacer lo que podamos para reconocerlas", afirmó.

Asimismo, agregó que su inclusión "subraya el hecho de que para empujar hacia adelante nuestro juego necesitamos una inversión continua (...) para dar la oportunidad de que más jugadoras sean vistas en televisión en sus países y a nivel mundial representando a su club y su país".

Rapinoe, que ganó el trofeo "The Best" de la FIFA el año pasado y logró una atención extra por sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no jugar con su club OL Reign cuando la temporada del fútbol femenino estadounidense se reanudó en junio.

No obstante, aseguró que tiene ganas de volver a jugar el próximo año, cuando Estados Unidos compita en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"El futuro de nuestro juego es muy brillante, el potencial es ilimitado y nuestro compromiso para hacerlo crecer desde todos los ángulos posibles debe igualarlo", agregó. "De nuevo, me siento honrada y halagada por haber sido reconocida por mis pares con este honor, ¡y espero volver a las canchas en 2021!". (Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano)