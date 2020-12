Puerto Rico ya ha vacunado a 13.400 personas contra la covid-19

La epidemióloga Hilda Alemán administra una dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech contra la covid-19 a un hombre, el 15 de diciembre, en el Hospital Ashford de San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 18 dic (EFE).- En los dos primeros días de administración de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 en Puerto Rico, uno de los pocos territorios en el mundo en empezar a hacerlo, se han vacunado unas 13.400 personas en la isla, anunció este viernes el Departamento de Salud de Puerto Rico por boca de su subsecretaria, Iris Cardona.

Cardona fue una de las que recibió el miércoles, segundo día de inicio de la vacunación, la primera de las dos dosis de las que consta dicha vacuna. La funcionaria también ha detallado que no ha recibido hasta el momento notificación de que alguno de los vacunados haya experimentado reacciones adversas graves, más allá de dolores musculares un otros efectos leves.

En cuanto a la fabricada por Moderna, anunció que la isla podría recibir para la semana que viene unas 47.500 dosis de dicha vacuna una vez reciba la luz verde su uso en Estados Unidos. La mitad de las mismas, en principio, se destinarán para hogares de cuidado prolongado.

Asimismo, indicó que en unas cinco a seis semanas llegarán alrededor de 21.400 vacunas de Pfizer adicionales para seguir con la vacunación de personal médico.

EN DOS SEMANAS LA SEGUNDA DOSIS

"En dos semanas empieza la entrega de la segunda dosis para aquellos que han iniciado la vacunación y eso también sería el mismo número (30.225) que van a llegar a partir de las próximas dos semanas", explicó.

Además detalló que los centros médicos y hospitalarios que administran el fármaco aún no tiene la actualización de vacunados del jueves, ya que tienen 24 horas para hacerlo.

El Departamento de Salud ya ha entregado 29.775 de las 30.225 dosis de las que consta el primer cargamento que llegó a la isla.

Al respecto, apuntó que hay 450 que faltan por entregar ya que debido a "un error en la cadena de distribución" llegaron sin diluyente.

También explicó que la compañía farmacéutica Pfizer ha hecho hincapié en que "no tiene problemas de producción", aunque admitió que el proceso de entrega ha sido "complicado".

Por su parte, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), José Reyes, adelantó que el próximo miércoles podría iniciarse la otra parte de la primera fase del proceso de vacunación en San Juan (coliseo Pedrín Zorrilla), Caguas (Centro de Convenciones), Ponce y Arecibo.

En ella están incluidos personal de emergencia como las fuerzas de seguridad, los bomberos o los médicos, aquellos que trabajan en el proceso de elaboración de alimentos o el personal de empresas de servicios como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Departamento de Educación.

LOS CENTROS QUE VACUNEN A QUIEN NO DEBEN SERÁN MULTADOS

Al respecto, Cardona advirtió, tras alguna denuncia, que aquellos centros que llegaran a administrar la vacuna a personas que no están incluidas en el grupo inicial de esta primera fase podrían ser multados e incluso penalizados con no recibir más cargamentos de la vacuna.

Cada una de las personas vacunadas debe entregar información como su nombre, dirección, profesión y estado de salud.

La vacuna contra la covid-19 fue entregada el pasado lunes en los 65 hospitales de Puerto Rico y gran parte de las personas vacunadas hasta el momento han sido trabajadores del sector sanitario y personal de emergencia.

El Departamento de Salud de Puerto Rico ha informado este viernes que a día de hoy hay 63.075 casos positivos confirmados en la isla. El total de muertes es de 1.333.