Programa de vacuna para países pobres pone presión a suministros

(Bloomberg) -- Un ambicioso programa que apunta a suministrar vacunas contra el covid-19 a todo el mundo informó que ahora obtuvo acceso a casi 2.000 millones de dosis de futuras vacunas mientras lidia con las preocupaciones sobre el cumplimiento de su misión.

Johnson & Johnson se unirá a desarrolladores en el suministro de vacunas, y todos los países que participan en la iniciativa conocida como Covax podrían comenzar a recibir vacunas para proteger a grupos vulnerables en el primer semestre de 2021, dijeron el viernes sus patrocinadores. La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi, por sus siglas en inglés) está liderando la iniciativa junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés).

El anuncio no pondrá fin a las preocupaciones sobre que vastas regiones del mundo se estén quedando rezagadas luego de que varios países ricos tomaran medidas enérgicas para conseguir suministros. El retraso de la semana pasada de la vacuna experimental desarrollada por Sanofi y GlaxoSmithKline Plc plantea un revés para Covax, que depende de ambos socios.

Si bien Gran Bretaña y Estados Unidos ya comenzaron a implementar una vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech SE –y la vacuna de Moderna Inc. le sigue de cerca–, no está claro cuánto tiempo llevará distribuir las vacunas a nivel mundial.

“La historia se está desarrollando ante nuestros ojos, ya que países de altos ingresos comenzaron a introducir vacunas y los primeros suministros de las vacunas de Pfizer y Moderna ya fueron, en gran medida, comprados y reservados por un grupo de países”, dijo Kate Elder, responsable de Políticas de Vacunas de la Campaña de Acceso de Médicos sin Fronteras.

Gavi y sus socios deberían insistir en que las empresas tomen medidas para aumentar de forma importante su capacidad de fabricación permitiendo que otros produzcan vacunas, dijo.

Para lograr su objetivo, Covax estima que necesita recaudar US$6.800 millones adicionales el próximo año. Parte del programa diseñado para llevar vacunas a países de bajos ingresos anunció el mes pasado que había recaudado más de US$2.000 millones, alcanzando su objetivo para 2020, aunque necesitará otros US$4.600 millones el próximo año.

“Nuestro objetivo de acceso equitativo global a las vacunas contra el covid-19 está vivo y bien”, indicó el director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, en una conferencia de prensa. “Todavía necesitamos más dosis. Y sí, aún necesitamos más dinero. Pero tenemos un camino claro para conseguir los 2.000 millones de dosis iniciales” y poner fin a la peor fase de la pandemia.

Covax señaló el viernes que tiene un acuerdo preliminar con Johnson & Johnson por hasta 500 millones de dosis de su vacuna experimental, que solo requeriría una dosis. Otro pacto es por 170 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Plc tras un acuerdo inicial con el fabricante de medicamentos del Reino Unido este año.

Una colaboración que incluía al Serum Institute of India había acordado acelerar la producción de vacunas de Astra o Novavax Inc. para naciones de bajos y medianos ingresos. El acuerdo de Serum involucra 200 millones de dosis de los tratamientos candidatos de Astra o Novavax, con opciones para adquirir hasta 900 millones de dosis adicionales, mientras que Sanofi y Glaxo planean comprometer 200 millones de dosis.

Incluso si Covax tiene éxito, es probable que muchos carezcan de acceso durante un año. El programa tiene como objetivo entregar al menos 1.300 millones de dosis de vacunas el próximo año a economías de bajos y medianos ingresos. La mayoría de las personas en el mundo no contará con vacunas hasta bien avanzado 2021, y más probablemente el año siguiente, dijo este mes Klaus Stohr, exfuncionario de la OMS.

Gavi respondió esta semana a las preocupaciones en torno a que Covax pueda fracasar, que surgieron a partir de una evaluación de riesgos que realizó. La revisión analiza “los peores escenarios y, por lo tanto, de ninguna manera es una evaluación del estado actual de Covax, que en este momento está bien encaminado para cumplir sus objetivos”, indicó el grupo en un correo electrónico.

