Prisa estudiará el cese del presidente del grupo esta misma tarde

Vista de la fachada del edificio de la sede en Madrid del Grupo Prisa que ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. EFE/Luca Piergiovanni/Archivo

Madrid, 18 dic (EFE).- El presidente de Prisa, Javier Monzón, ha anunciado en la Junta de Accionistas la convocatoria para esta misma tarde de un Consejo de Administración para abordar las peticiones de su cese promovidas por accionistas de referencia, entre ellos Amber Capital.

Durante su intervención en la Junta celebrada este viernes, Monzón ha reconocido que dos horas antes de su celebración ha conocido por el primer accionista de Prisa (Amber Capital con el 29,8 %) su voluntad de solicitar su cese y la disposición de otro accionista relevante de la compañía -a quién no ha identificado- de sumarse a esta petición.

Algunos medios señalan que Telefónica estaría también en disposición de apoyar la salida de Monzón de la cúpula del Grupo Prisa, propietario de El País o la Cadena Ser, Los40, Caracol Radio o W Radio.

Fuentes conocedoras de la operación apuntaron a EFE que Telefónica buscaría con este relevo promover un cambio de gestión para maximizar el valor de su participación en Prisa, en torno al 10 %, de la que quiere desprenderse.

Sin embargo, Monzón ha asegurado durante la Junta -marcada por problemas técnicos y de audio- que otros accionistas con los que ha hablado, sobre los que no ha dado más datos, no tenían conocimiento de estas peticiones de cese.

Por ello, ha considerado que para hacerlo de forma ordenada y rigurosa se debe convocar un Consejo de Administración en aras de que puedan formarse un criterio y puedan responder la mayoría de los accionistas.

Durante la Junta, el representante de Amber Capital ha propuesto que sean los accionistas los que decidan el futuro de Prisa y ha criticado la gestión de Monzón, del que hubieran preferido que se hubiera ido de forma voluntaria.

Monzón entró en el Consejo de Prisa en noviembre de 2017 como independiente después de haber ejercido la presidencia de Indra desde su creación en 1993 hasta 2015.

En febrero de 2018 fue nombrado vicepresidente de Prisa y desde el 1 de enero de 2019 es presidente del consejo de administración.

Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito empresarial en los sectores financiero y tecnológico. Fue director de Banca Corporativa en Cajamadrid y socio director de Corporate Finance en Arthur Andersen; director financiero y director general de Desarrollo Corporativo en Telefónica, donde también fue presidente de Telefónica Internacional.

Por otro lado, la Junta Extraordinaria de accionistas ha aprobado la venta por parte de Prisa a la finlandesa Sanoma del negocio en España de Santillana, referente mundial en contenido educativo en habla hispana.

La operación, que se anunció el pasado 19 de octubre, fue acordada para poder acometer la refinanciación pactada con la banca y lograr liquidez para su estrategia empresarial, que pasa por separar los negocios de educación y de medios de comunicación.

La transacción, condicionada por el acuerdo de refinanciación al que ha llegado Prisa con sus principales entidades financieras, está valorada en 465 millones de euros (unos 570 millones de dólares al cambio actual) y generará una plusvalía de unos 385 millones (471 millones de dólares).

El acuerdo de refinanciación alcanzado con los acreedores afecta al préstamo sindicado de 1.148 millones (1.406 millones de dólares) concedido en 2013 e incluye la extensión del vencimiento de la deuda hasta marzo de 2025 y la amortización de 400 millones (490 millones de dólares), con lo que la deuda neta total bajará más de un 30 %.