Paula Echevarría y su look más 'estrella' en esta Navidad

14/09/2017 Paula Echevarría, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más dulces del año y es que a pesar de las restricciones que hay en pleno país por la normativa de la Covid, la influencer sigue sonriendo como siempre. Y no es para menos, ya que la actriz está más enamorada que nunca, embarazada del amor de su vida y luciendo una sonrisa que nos engancha a todo el mundo que la seguimos.



Como no podía ser de otra manera, Paula Ecehvarría no ha dejado de subir contenido a sus redes sociales mostrando todo lo que hace a lo largo del día, pero también los conjuntos tan maravillosos que luce en su rutina.



En el día de hoy, Paula Echevarría ha mostrado un look de lo más 'estrella de Navidad' para el día de hoy, y es que ella sí que sabe dar la bienvenida al fin de semana. Gabardina blanca, vestido con estampado floral en tonos grises, botas blancas y bolso a juego con el calzado. Todo ello acompañado de su gran sonrisa y de su mano apoyada en su tripita de embarazada.



Y es que, como decimos, es un momento muy especial para la actriz ya que está saboreando la vida que siempre había querido tener y con la estabilidad que hacía tiempo echaba de menos. Enamorada de Miguel Torres, la influencer se prepara para sr madre por segunda vez.