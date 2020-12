Paul McCartney dice que se vacunará y anima a los británicos a hacerlo

El músico británico Paul McCartney. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Londres, 18 dic (EFE).- El músico Paul McCartney, de 78 años, aseguró que se vacunará contra la covid-19 cuando le llegue su turno y animó a los británicos a hacer lo mismo.

El Reino Unido empezó el pasado día 8 con el programa de vacunación después de que las autoridades reguladoras británicas aprobasen el preparado desarrollado por Pfizer-BioNTech.

"Si que lo haré (por la vacunación) y me gustaría animar a la gente a que la reciba también. Solía haber gente contraria a las vacunas, eso está bien, era su opción, pero ahora con el internet estas cosas realmente se afianzan" y la gente no se vacuna, dijo a Radio 4 de la BBC el beatle, que hoy publica su nuevo álbum, "McCartney III", creado durante el confinamiento impuesto por la pandemia.

El músico hizo estas declaraciones mientras los expertos no han ocultado la inquietud de que muchos ciudadanos no quieran vacunarse ante el temor a sus posibles efectos, si bien los médicos y las autoridades sanitarias subrayan la seguridad de la vacuna.

Hasta ahora, 137.897 personas han sido vacunadas contra la covid-19 en el Reino Unido en la primera semana del plan de inmunización.

Más de 70 hospitales participaron en las vacunaciones la semana pasada y otros diez se sumaron esta semana.

Los primeros en ser vacunados han sido los ancianos y el grueso de las vacunaciones se concretará en los primeros meses de 2021.