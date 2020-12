Orbán dice que el PE quiere tomar las riendas de la UE con el apoyo de Soros

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Budapest, 18 dic (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, arremetió este viernes de nuevo contra el Parlamento Europeo (PE) al asegurar que quiere tomar las riendas de la Unión Europea (UE) con el apoyo del magnate estadounidense George Soros.

"El Parlamento Europeo quiere tomar las riendas de Europa", aseguró en su habitual entrevista de los viernes en la radio pública "Kossuth".

Según Orbán, se trata de una discusión sobre cómo funciona la UE, y que "los eurodiputados piensan que la UE se compone de Bruselas y de las instituciones como el Parlamento. Nuestra postura es que la UE está en las capitales (nacionales)".

Los Tratados Europeos determinan que las decisiones se toman por los líderes de Estado y Gobierno, recordó el primer ministro, añadiendo que hay una permanente lucha para cuestionar este asunto y detrás de ella se encuentra Soros y su red de ONG, centros de investigaciones y medios de comunicación, entre otros.

"Esta red ha conseguido importantes posiciones en el PE. Eso es lo que llamamos elite global. Y desde dentro del PE quieren quitarle el poder de los líderes elegidos democráticamente", opinó Orbán.

"Le dicen filántropo (a Soros), pero eso es solo un maquillaje", acentuó.

Por otra parte el primer ministro agregó que Soros "atacó a Hungría varias veces", en alusión a unos artículos que el magnate y filántropo de origen húngaro ha publicado, criticando al Gobierno de Orbán.

Soros pidió este mes a la UE que no ceda ante Hungría y Polonia que han bloqueado durante semanas la aprobación de los presupuestos comunitarios por rechazar el condicionamiento del desembolso de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho.

"No es normal que un húngaro trate de hacer daño a Hungría donde puede", subrayó Orbán y agregó que "habrá que defender los intereses húngaros de una manera más acentuada frente a esta persona y su red".

Orbán considera como uno de sus principales enemigos a Soros por rechazar sus ideas de sociedades abiertas.

Hungría y Polonia, tras de semanas de bloqueo de los presupuestos europeos, finalmente decidieron retirar su veto.

Estos son los dos países que están bajo procedimiento de la UE por no respetar las ideas europeas y por socavar el Estado de derecho y las instituciones democráticas.