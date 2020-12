ONU pide a gobiernos que incluyan a migrantes en campañas de vacunación COVID

EFE/Julien Warnand/Archivo

Ginebra, 18 dic (EFE).- Dos agencias del sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unieron hoy sus voces para pedir a los gobiernos de todo el mundo que incluyan a los migrantes en sus campañas de vacunación contra la COVID-19.

En coincidencia con el Día Internacional del Migrante, y cuando las vacunaciones ya han comenzado en países como EEUU o el Reino Unido mientras se ultiman los preparativos en otros, los responsables de ambas agencias hicieron este llamamiento en una rueda de prensa conjunta.

"Pedimos a esos gobiernos que incluyan a todos los migrantes en su territorio en sus planes nacionales de vacunación, sin importar su estatus legal", señaló el director general de la OIM, el portugués António Vitorino.

"No es cuestión de darles privilegios, sino de que estén en igualdad de condiciones", agregó Vitorino, quien recordó que muchos migrantes han sido trabajadores de primera línea de frente en la pandemia, no sólo en el sector sanitario sino también en comercios, en la transporte o en la producción de alimentos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó en este sentido que la primera persona que recibió la vacuna anticovid en Reino Unido, Margaret Keenan, de 91 años, fue inmunizada por una enfermera de origen filipino, May Parsons.

Vitorino señaló que en este año de crisis sanitaria muchos países han comprendido la importancia de la cobertura sanitaria universal, también para los migrantes, que sólo tienen garantizada la atención en centros de salud de su país de acogida en un 43 por ciento de los casos.

Este año el porcentaje ha aumentado, ya que muchos países han introducido políticas temporales de atención a migrantes, pero ello "no es suficiente", subrayó el máximo responsable de la OIM.

Vitorino añadió que en muchos casos los migrantes son reticentes a acudir a centros de salud por miedo a ser detenidos o deportados, por lo que pidió que "se construya una mayor confianza entre los servicios sanitarios y los migrantes, especialmente ahora que va a comenzar una de las mayores campañas de vacunación del mundo".