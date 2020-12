"Naufragios invisibles" desmienten descenso de muertes de migrantes: ONU

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de miembros de la tripulación de un barco español mientras rescata a un grupo de inmigrantes en el Mar Mediterráneo. November 11, 2020. Content taken November 11, 2020. Open Arms/Handout via REUTERS

Por Emma Farge

GINEBRA, 18 dic (Reuters) - El número de muertes registradas en rutas migratorias cayó este año, aunque las dificultades por el COVID-19 y los llamados "naufragios invisibles" implican que el número real es probablemente mucho mayor, dijo el viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.

El Proyecto de la OIM Migrantes Desaparecidos mostró 3.174 muertes en comparación con 5.327 en 2019.

"La disminución en los decesos de migrantes registrados no es necesariamente indicación de que la cantidad de vidas perdidas realmente bajó en 2020, ya que el COVID-19 desafía nuestra capacidad para compilar datos sobre muertes durante la migración y monitorear rutas específicas", dijo la OIM.

Los datos no incluyen pérdidas de al menos 15 de los llamados "naufragios invisibles" en el Mediterráneo, eventos que no se pueden corroborar oficialmente porque los barcos no pueden ser localizados y la información es insuficiente.

Si los funcionarios se enteran de ellos, a menudo es a través de familiares en duelo.

A veces, la única indicación son los cuerpos flotantes.

En una dolorosa muestra del problema, los cuerpos de cuatro niños fueron arrastrados a las costas de Libia esta semana desde un barco que se cree que transportaba a inmigrantes de África del Norte y Occidental.

"Incidentes como ese ocurren con demasiada frecuencia. Esos son los que conocemos y el número de vidas perdidas en el cruce es mucho mayor (de lo que se informó)", declaró Safa Msehli, portavoz de la OIM.

El informe dijo que se habían confirmado 729 muertes en el Mediterráneo central en 2020.

Msehli estimó que al menos 600 personas más se han ahogado en el Mediterráneo este año en incidentes no registrados.

"Hay brechas, brechas serias que amenazan la vida en el monitoreo de estas rutas", dijo Paul Dillon, portavoz de la OIM, pidiendo capacidades de búsqueda y rescate rigurosas y dirigidas por estatalmente.

Los datos de la OIM también mostraron un aumento en las muertes en algunas rutas, como el viaje a las Islas Canarias de España, donde se registraron 593 muertes en comparación con 210 el año pasado.

También se registraron más pérdidas de migrantes en América del Sur, y muchas de las 104 registradas desde Venezuela.

(Reporte de Emma Farge; Editado en español por Janisse Huambachano)