Miguel Poveda, al margen de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Miguel Poveda ha sido la estrella invitada en la última representación del espéctaculo "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado" en Cordóba, mostrando así su apoyo a su amiga Rocío Carrasco. Rompiendo su habitual discreción, el artista se ha pronunciado sobre la guerra que Isabel Pantoja mantiene con su hijo Kiko Rivera y, a pesar de no tener relación con la tonadillera después de que supuestamente ésta no le devolviese una importante suma de dinero que el cantaor le prestó cuando entró en prisión, sólo tiene buenos deseos para ella.



- Miguel qué tal. ¿Cómo ha ido todo?



- Muy bonito, muy emocionante, lo recomiendo, de verdad.



- ¿Vas a colaborar asiduamente?



- No es mi papel. Si se repite otra vez maravilloso pero la protagonista es Anabel y Rocío Jurado, yo he venido aquí a verlo y de paso poner mi granito de arena. He cantado dos temas, 'Tengo miedo' y 'Los tintos del cariño' que yo la grabé también. Increíble.



- Rocío cómo está, exultante.



- Emocionada también porque la obra realmente parece que está ahí presente, la emociones salen a flor de piel y cuando ha cantado Anabel 'Algo se me fue contigo madre' ha sido... Rocío llorando, ha sido increíble.



- Parece que abren por fin el museo Rocío Jurado.



- Ojalá, realmente este espectáculo es como un museo, la gente tiene el acceso a ver los trajes de ella, conocer anécdotas e imágenes que son inéditas.



- Tu vuelves a Barcelona.



- Yo ahora hago un concierto en Estepona y luego a Barcelona en febrero, ya empiezo a grabar y hacer mis cosillas y eso.



- ¿Qué te paree la situación de Isabel Pantoja con su hijo?



- No lo sé churra, me encantaría poder contestarte, pero estoy ajeno a eso.



- No sabes lo que ha pasado.



- Como todo el mundo, son noticias que te llegan, pero yo prefiero no meterme en esas cosas, son cosas de familia, yo solo mando salud.



- ¿no tienes contacto con ella?



- No, pero igualmente deseo el bien para toda la familia, para todos ellos.