Miedo, cuarentenas y memes: la historia de las pandemias en Centroeuropa

La exposición "Máscaras y epidemias en la corte vienesa 1500-1918" repasa la historia de las pandemias en Centroeuropa, se exhiben algunas sátiras que los dibujantes de 1918 hacían sobre las medidas de prevención para evitar los contagios durante la llamada gripe española, En la imagen, "Jaque a la gripe". caricatura sobre el uso de máscaras como protección contra la infección, suplemento de "El mosquete", 31 de octubre de 1918. EFE/Biblioteca Nacional de Austria

Viena, 18 dic (EFE).- La vida en Europa ha estado marcada durante siglos por enfermedades contagiosas, pasar cuarentenas era algo habitual y también lo era dudar de las autoridades sanitarias. Una exposición en Viena habla de ese pasado -hasta hace poco olvidado- que ahora resulta tan actual por la pandemia del coronavirus.

La muestra "Antepasados del Coronavirus. Máscaras y epidemias en la corte vienesa 1500-1918" repasa las pandemias en la ciudad de Viena durante la Era Moderna, para demostrar que, a pesar de los últimos 100 años de "tranquilidad", convivir con enfermedades contagiosas es algo muy normal.

La exposición que se inaugura este viernes, apenas dos semanas después de concluir en Austria un segundo confinamiento y de que los museos vuelvan a abrir sus puertas, recuerda lo actual que resulta el pasado.

Para la comisaria de esta muestra en el Palacio de Schönbrunn, Monica Kurzel-Runtscheiner, los avances tras la Segunda Guerra Mundial produjeron que las pandemias se considerasen como algo superado.

Sin embargo, "el cierre de fronteras, escuelas, universidades, teatros y óperas ha sido algo bastante normal en la Era Moderna", puntualiza Kurzel-Reuntscheiner en declaraciones a Efe.

CUARENTENAS EN LA CORTE

Hasta en nueve ocasiones la peste bubónica azotó Viena a lo largo de su historia y el arte de la época mostró sus consecuencias en la población, algo que se puede ver en esta exposición a través de cuadros y grabados.

La familia real de los Habsburgo estaba convencida de que las continuas oraciones y ofrendas del rey Carlos VI a su tocayo san Carlos Borromeo hicieron que Dios acabara con la peste en 1713, lo que derivó en la construcción de varios monumentos religiosos para agradecer la intervención divina.

Así, para mostrar su gratitud al santo se construyó la Iglesia de san Carlos, en la céntrica plaza Karlplatz de Viena, y se erigió la Columna de la Peste en el casco antiguo, un lugar que hoy se llena de velas para recordar a las víctimas de la covid en Austria, unas 5.000 desde marzo.

La epidemia en aquella época se superó gracias a medidas muy similares a las actuales como el cierre de fronteras, la imposición de cuarentenas y una reducción de la vida social al mínimo.

Ni los rezos ni la restricción a la movilidad fueron suficientes para superar la siguiente epidemia: la viruela. Si la peste apenas llegó a las clases altas, esta enfermedad afectó a miembros de la corte vienesa y a destacadas figuras de la sociedad, como el compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

La exposición muestra como la viruela marcó a la familia real, cobrándose la vida de varios de sus miembros, como el rey Fernando IV y José I. La emperatriz María Teresa impulsó en 1767 campañas de inoculación de pus de pústulas -un sistema anterior a la vacuna- que permitían que el cuerpo desarrollase defensas.

Una parte de la sociedad era muy escéptica sobre los efectos adversos que pudiera tener ese método, por lo que estas campañas no tuvieron mucho éxito. Más adelante, cuando se desarrolló una vacuna efectiva, la población continuaba mostrando sus reticencias y llevó mucho tiempo y campañas convencer a la población ponérsela.

EL HUMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA

La epidemia del cólera, que se desarrolló durante el siglo XIX, puso a prueba unas medidas de prevención que no funcionaron, ya que se pensó erróneamente que la enfermedad era provocada por humos tóxicos y no por la ingesta de agua.

La incertidumbre y el miedo a contagiarse de una enfermedad de la que se desconocía el origen, llevó a la psicosis a la población vienesa, que se protegía como podía con remedios caseros para no inhalar los supuestos efluvios dañinos.

En respuesta a esto, al igual que en la crisis del coronavirus, donde el humor en las redes sociales a través de memes ha servido para canalizar las frustraciones y afrontar la realidad, la población recurrió a bromas para sobrellevar la enfermedad.

La exposición muestra como los dibujantes de la época parodiaron las indumentarias que se usaban de protección, los remedios caseros para taparse la boca o los recursos para "ahuyentar" los humos llevando hierbas olorosas como incienso y romero a todas partes o frascos de perfume debajo de la nariz.

MASCARILLAS

Estos memes decimonónicos se repitieron también durante la pandemia de la llamada "gripe española", cuando las tiras cómicas de los periódicos austríacos bromeaban con el uso de mascarillas en espectáculos o con el cierre de teatros y colegios para prevenir contagios.

El uso de mascarillas fue entonces algo muy extraño para una sociedad que, de acuerdo a la comisaria de la exposición, no había asociado antes taparse el rostro a la prevención de enfermedades sino a celebraciones, como el carnaval, o ritos funerarios.

Todavía hoy, la sociedad austríaca es reticente a usar de mascarillas para prevenir la covid. De hecho, para permitir su uso general, se tuvo que cambiar una polémica ley de 2017 que vetaba el burka y establecía la prohibición de taparse la cara en espacios y edificios públicos, destaca la muestra, abierta al público desde hoy hasta el 11 de abril, siempre y cuando la pandemia lo permita.

Pablo Ayerbe