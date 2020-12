María Lapiedra prende la mecha, siembra la duda de un posible affaire entre Antonio David y Cynthia Martínez

29/11/2019 Antonio David Flores, muy expresivo en uno de los programas en los que habitualmente colabora EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Llevamos toda la semana hablando de José Antonio Canales y de su posible infidelidad con Cynthia Martínez, extronista de MyHyV, y lo cierto es que ayer enterró el hacha de guerra con Antonio David, el culpable de que se sepa el testimonio de esta joven que asegura haber tenido un affaire con el colaborador.



María Lapiedra ha hecho una llamada a los redactores de Sálvame y ha confesado que Cynthia le contó personalmente a ella que había mantenido relaciones sexuales con Canales, Efrén Reyero y demás. El periodista que estaba hablando con ella le ha preguntado si cree que podría haber tenido algo también con Antonio David y la novia de Gustavo González ha contestado: "Pues igual sí, con todas las que se ha liado Antonio David, todo podría ser".



Las declaraciones de María Lapiedra abren un nuevo melón, ¿ha tenido algo Antonio David con ella? el colaborador ha aprovechado para responderla y ha asegurado que es mentira: "Yo no he roneado con Cynthia, ni si quiera la conozco físicamente, ella no me ha tirado la caña y yo a ella tampoco".



Antonio Canales, sorprendido con el testimonio que hace María Lapiedra se defiende recordando un altercado que ocurrió hace años entre la pareja del paparazzi y un amigo suyo en Sevilla: "En Sevilla en un restaurante muy famoso, se quedó en la puerta a esperar que saliera un amigo mío y se tiró encima de él, que había un fotógrafo y hubo una demanda que tuvieron que poner dinero los dos".