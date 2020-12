Málaga.-ESAEM regala un corazón en forma de palmera a Banderas, Alejandro Sanz y otros artistas en apoyo del comercio

17/12/2020 Captura de pantalla del agradecimiento del malagueño Antonio Banderas a ESAEM dentro de la campaña de apoyo al comercio local de Málaga ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CULTURA MÁLAGA ESAEM



La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) ha regalado a artistas como Antonio Banderas, Alejandro Sanz, Rosalía, Pastora Soler, Vanessa Martín y muchos más, todos amigos y mentores de esta escuela, la típica palmera gigante de la pastelería malagueña Casa Kiki, como una muestra de apoyo al comercio local y de proximidad.



En esta navidades, ESAEM ha sorprendido a sus amigos artistas lanzando una iniciativa solidaria con el pequeño comercio local. Para ello, Casa Kiki ha elaborado sus típicas palmeras gigantes con diseños personalizados para Antonio Banderas, Alejandro Sanz, Rosalía, Carmen Thyssen, Vanessa Martín, Pastora Soler, Javier Quintas, director en la serie de TV 'La Casa de Papel'; Natalia Millán, y un largo etcétera de artistas, amigos y mentores de la escuela.



ESAEM les ha invitado a todos a publicarlo en sus redes sociales y a animar a todos sus seguidores a consumir en el pequeño comercio de sus ciudades.



Marisa Zafra, directora de la escuela ha calificado este obsequio como "el corazón de ESAEM". Un corazón, como afirma "que tiene caras (las de todos sus talentos), tiene nombres (los de todos los maestros que nos han enseñado su arte y sus valores), pero aún no tenía sabor", que ahora se lo pone la pastelería malagueña con sus típicas palmeras.



Se trata de una iniciativa con la que la escuela quiere apoyar al pequeño comercio: "Debemos usar la fuerza de estos artistas y mentores para fomentar el consumo local", ha agregado Zafra, quien ha incidido en que "esta es la fuerza del corazón de ESAEM y con ella, ayudaremos en esta Navidad a los vecinos que peor lo están pasando a causa de la pandemia, los pequeños comerciantes".



Pero este es también un apoyo a la cultura y el arte en general. Y es que bajo el lema que aparece en las palmeras 'Sin arte no hay futuro, sin artistas no hay corazón", la directora de la escuela ha querido mostrar su apoyo a este sector tan castigado por la pandemia de la COVID-19.



"El futuro de cualquier expresión artística está vinculado al futuro de la humanidad, porque el arte es un reflejo de quien lo crea, el propio ser humano, y porque sin arte el mundo sería un lugar triste y devastado", ha apostillado. De esta manera, medio centenar de artistas y mentores ya disfrutan de estos dulces.



LA FUERZA DEL CORAZÓN



Esta iniciativa está inspirada en 'La fuerza del corazón', el espectáculo que ESAEM hubiera estrenado el pasado mes de junio, en su Gala de Premios de las Artes Escénicas Antonio Banderas. El premiado no era otro que Alejandro Sanz, que sería testigo del musical que hacía repaso por toda su trayectoria musical.



La crisis sanitaria y las restricciones a la cultura provocaron el aplazamiento de dicha gala, pero la escuela ha querido que sea la inspiración de su campaña de Navidad y con ello ayudar a los pequeños comercios de barrio



También han recibido este regalo personalizado instituciones educativas que trabajan conjuntamente con ESAEM por y para sus programas académicos internacionales (Study Abroad) como APUNE (Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España) o la embajada de Estados Unidos.



Desde la escuela han recordado que la pandemia interrumpió la apertura de la futura sede de ESAEM en Nueva York, que se podrá retomar en breve. La escuela espera poder hacer llegar así también a sus alumnos de las universidades norteamericanas como Stanford, Dickinson o Boston College, el mensaje de la fuerza del corazón de ESAEM, ya que actualmente se encuentran al otro lado del charco sujetos a las restricciones de movilidad, esperando poder volver a la escuela tan pronto se pueda viajar, han precisado.