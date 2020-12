Lucor recomienda compra bonos de Pemex por spread ante soberano

(Bloomberg) -- La deuda de Pemex ofrece el mayor spread frente al soberano de cualquier petrolera estatal de América Latina, escribieron los analistas de Lucror Analytics en una nota.

Los analistas iniciaron la cobertura de la compañía con una recomendación de compra en varios de sus bonos. El spread promedio es de 342 puntos base por encima del soberano, más alto que el de pares como Ecopetrol y Petrobras.

Lucor prefiere los bonos de Pemex con un spread cercano o superior a 400 puntos base sobre el soberano mexicano. Estos bonos ofrecen “un potencial relativamente alto de recuperación del spread-Z en comparación con los niveles previos a la pandemia. También permiten un cupón alto y/o un precio bajo en efectivo y buena liquidez comercial”, agregó la firma de análisis.

La recomendación de compra es para bonos 2027 con cupón de 6,5% y 6,49%, y también para los siguientes: 2029 (6,5%), 2030 (6,84%) y 2050 (7,69%). Para el resto de la curva, tiene una recomendación de mantener.

Los riesgos de los bonos de la petrolera mexicana incluyen “estructura de capital insostenible, flujo de caja libre estructuralmente negativo y liquidez ajustada”. Se espera que el Gobierno mexicano apoye las necesidades de financiamiento de Pemex para un “futuro previsible”, dada la importancia de esta empresa en la economía del país, indica la nota.

