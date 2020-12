Los Rockets dispuestos a traspasar a Harden

El escolta de los Houston Rockets, James Harden. EFE/ Aaron M. Sprecher/Archivo

Houston (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Los Rockets de Houston ya están decididos a cerrar el traspaso del escolta estrella James Harden cuando reciban la mejor oferta, sin importar que el equipo no sea al que desee ir el jugador.

Los destinos preferidos por Harden eran los de los Sixers de Filadelfia y los Nets de Brooklyn, pero ambos equipos no ofrecen un paquete que interese a los Rockets.

Sin embargo, han surgido otros equipos con opciones a estar en los playoffs y que se encuentran en ambas Conferencias del Este y el Oeste, que están interesados en conseguir a Harden y darle a los Rockets un paquete con jugadores jóvenes que les compense la salida de su estrella.

Los Rockets mantienen negociaciones abiertas en varios frentes y se han estado comunicando con Harden sobre esos escenarios, informaron varias fuentes cercanas al equipo.

Pero todos ellos quieren tener la seguridad de que cuando concluya su actual contrato de dos temporadas más, les asegure la continuidad con el equipo que logre su traspaso y no entre al mercado de los agentes libres.

Si bien los Sixers han manifestado su voluntad de incluir al escolta All-Star Ben Simmons en los paquetes de intercambio por Harden, esas conversaciones no se han acercado a un acuerdo, dijeron las fuentes.

Los Rockets planean comenzar la temporada la próxima semana con Harden compartiendo la zona de defensa con John Wall, pero han mostrado el deseo de alcanzar un acuerdo lo antes posible, dijeron las mismas fuentes.

Harden, tres veces campeón de anotaciones y Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA 2018, no se reintegró a los entrenamientos con Houston hasta el 8 de diciembre, dos días después de que los Rockets comenzaran las prácticas en equipo.

Se perdió los dos primeros partidos de pretemporada de los Rockets y reconoció que está "poniéndose al día" físicamente y aprendiendo los sistemas del nuevo entrenador del equipo de Houston, Stephen Silas.

Harden, de 31 años, pidió un traspaso antes del campamento de entrenamiento, a pesar de que los Rockets le ofrecieron una extensión de contrato por dos años y 103 millones de dólares, además de los tres años, 133 millones de dólares que aún le deben.

"Solo puedo concentrarme en este momento, y para mí, el mejor James Harden es asegurarse que esté en forma", declaró Harden a los periodistas el miércoles. "Como dije, mi meta es aprovechar al máximo el tiempo de preparación para llegar en plena forma a la temporada regular".