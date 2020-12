Los Reyes Felipe y Letizia inauguran el monumento en memoria de los sanitarios fallecidos durante la pandemia

18/12/2020 Los Reyes Felipe y Letizia han presidido la inauguración del monumento en honor a los sanitarios fallecidos durante la pandemia POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA DE S.M. EL REY



MADRID, 18 (CHANCE)



Los Reyes Felipe y Letizia han protagonizado su primer acto conjunto después de la confirmación definitiva de que Don Juan Carlos no regresará a nuestro país en los próximos días. Muy serios, coteniendo la emoción en algunos momentos, los monarcas han presidido, al lado del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la inauguración del monumento en memoria y reconocimiento de los sanitarios fallecidos en el ejercicio de su profesión durante la pandemia por Covid.



Un emotivo y solemne acto que ha tenido lugar en el centro de la capital, concretamente al lado del Estadio Santiago Bernabeu - donde estará ubicado el monumento - y con el que los Reyes han comenzado su ajetreada agenda de este viernes. Y es que, despues de presidir esta inauguración bajo el plomizo cielo que reina hoy en la capital, Don Felipe y Doña Letizia se han trasladado a la madrileña localidad de Brea de Tajo para conocer de primera mano el proyecto de Cáritas de asistencia a domicilio a mayores solos.



La Reina, recién llegada de su viaje a Honduras - donde ha mostrado una vez más su faceta más solidaria y cercana - ha vuelto a lucir el look worlking girl, del que se ha convertido en una de sus mejor embajadoras y, recuperando prendas de su guardarropa, ha apostado una vez más por la norma no escrita que rige sus estilismos en los últimos meses, la austeridad y el ahorro.