Los murales de Wynwood reabren en Miami para mostrar su diversidad al mundo

Vista hoy de la entrada del espacio Wynwood Walls durante su reapertura en Miami, Florida (EE.UU). EFE/Giorgio Viera

Miami, 18 dic (EFE).- Los populares Wynwood Walls, una galería de arte urbano a cielo abierto y una de las atracciones imperdibles para los turistas que visitan Miami, abrieron este viernes por primera vez desde marzo, cuando cerraron por la pandemia, con la meta de brindar un mayor apoyo a los artistas y tener una mejor presencia virtual.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cortaron el cintillo inaugural a la entrada de los Wynwood Walls , que el primero definió como "el epicentro y alma" de la ciudad.

Los sonrientes personajes del estadounidense Buff Monster, las luces citadinas del británico Dan Kitchner, un lobo y un pavo real descomunales del miamense Ernesto Maranje y los expresivos rostros del chileno Dasic Fernández, parte de la actual colección, dan de nuevo la bienvenida a un museo único.

Estar otra vez "rodeados de la belleza, la creatividad, el color y la textura en un espacio al aire libre ofrecerá un poco de normalidad en un momento sin precedentes", dijo a Efe Jessica Goldman, directora ejecutiva de esta colección cambiante de murales.

Wynwood Walls, que comenzó en un estacionamiento de grava hace once años, ha reivindicado a los artistas urbanos y creado un "efecto dominó en todo el mundo, con otros que quieren hacer cosas similares a artistas que infunden su arte en bienes raíces y otros grandes y fabulosos proyectos", subrayó.

"Ha creado un nivel de respeto por el género del arte callejero", resaltó.

AJUSTES POR LA PANDEMIA

.Este museo y sus galerías, que celebraron su décimo aniversario en diciembre de 2019, tienen a partir de hoy "algunos ajustes", explica Goldman, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social, así como un tiempo de visita limitado para evitar aglomeraciones, y el cobro por primera de una tarifa a partir del próximo mes para financiar programas de educación y becas para artistas.

Goldman detalló que decidieron mantener los murales que había cuando se produjo el cierre obligado, el pasado 13 de marzo, porque llevaban menos de tres meses.

"Esas piezas no obtuvieron la experiencia completa", agrega la curadora, al señalar que la pandemia los hizo "replantear" el museo y les dio la oportunidad de "soñar" con nuevos proyectos a partir del 2021.

Entre ellos, refrescar tres veces al año los murales, agregar un componente educativo "más profundo y una experiencia virtual más vibrante" para que puedan ser vistos en todo el mundo "ante los desafíos sin precedentes de la covid-19".

"LA DIVERSIDAD LO HACE MEJOR"

Goldman, quien además es directora ejecutiva de la inmobiliaria Goldman Properties, subraya que el museo es "único" no solo por el cambio de murales y artistas, sino porque es una plataforma abierta "a muchos estilos diferentes de arte callejero y muchos tipos diferentes de arte".

"Creo que es un lugar que tiene eso, que crea recuerdos y alegría", enfatiza.

Agrega que "al traer artistas de todo el mundo, obtienes una perspectiva muy global en un entorno que no es intimidante".

"Creo que la diversidad hace que todo sea mejor. Diferentes experiencias, diferentes orígenes, eso simplemente hace que todo sea mejor", indica Goldman.

"Inspiró a la gente a ser creativa en todas las edades. Y ese es un hermoso proyecto", agregó.

EL ARTE QUE CAMBIÓ UN BARRIO

De la mano de Goldman, y su padre, el magnate inmobiliario Tony Goldman, fallecido en 2012, Wynwood pasó de ser un barrio industrial a uno de arte callejero reconocido mundialmente.

"El arte y la creatividad tiene una forma de cambiar un entorno", señala Goldman al respecto.

"Wynwood Walls es esencialmente el latido del corazón del vecindario", dice la curadora, quien cuenta con el apoyo de Wynwood BID, una junta municipal de la ciudad de Miami que representa a 400 dueños de negocios de este céntrico barrio.

Su presidente y cofundador, Albert García, cuenta a Efe con orgullo que el barrio de Wynwood es "un museo de 50 cuadras" cubiertas de arte sin filtro y que se renueva permanentemente.

El directivo explica la renovación de este distrito artístico ha generado más de 7.000 empleos nuevos en negocios de todo tipo como restaurantes, bares, cervecerías artesanales, boutiques, galerías y tiendas.

Además, que el turismo ha aportado cerca de 2.000 millones de dólares a la economía del sur de Florida en los últimos 10 años, con 5 millones de visitantes en 2019.

García, sin embargo, lamenta que la pandemia frenó esa industria este año y los redujo a 2,5 millones, muchos de ellos llegados en los primeros meses, antes de la pandemia.

El distrito de Wynwood, explica, no obstante ha sobrellevado bien la crisis sanitaria por la covid-19 gracias a los planes de acción que prepararon en 2016 cuando un brote de zika frenó de un día para otro y durante tres meses el flujo de turistas.

"Lo bueno es que nos enseñó que la salud es algo bien delicado que tiene conexión a la vitalidad económica", recuerda García.

El presidente de Wynwood Business Improvement District (BID) señala que hicieron uso del plan establecido desde el 2016 y gracias a ello la mayoría de los negocios logró tramitar sin problemas y a tiempo las ayudas federales por la covid-19 y sólo menos de una docena de los 400 han tenido que cerrar.

Ivonne Malaver