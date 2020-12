Los Clippers están bajo investigación por el fichaje de Kawhi Leonard

El delantero de LA Clippers, Kawhi Leonard (i), se enfrenta al centro de los Utah Jazz, Derrick Favors, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de pretemporada de la NBA, el 17 de diciembre de 2020. EFE/EPA/ALEX GALLARDO

Nueva York, 17 dic (EFE).- La llegada del alero Kawhi Leonard a Los Angeles Clippers ha comenzado a ser motivo de investigación por parte de la NBA después de conocerse las acusaciones que han surgido contra el ejecutivo del equipo, el legendario Jerry West, que pudo haber violado las normas que existen dentro de la agencia libre.

Aunque la liga no ha hecho todavía ningún comentario oficial, varias fuentes periodísticas informaron este jueves que la liga ya trabaja sobre la demanda que un hombre presentó contra West en la que le solicita el pago de 2,5 millones de dólares.

TMZ Sports informó esta semana que un hombre, que afirma ser cercano a Leonard, presentó una demanda contra West y los Clippers, alegando que no ha recibido el pago por ayudar a los Clippers a firmar a Leonard.

La investigación de la NBA sobre las acusaciones fue reportada por primera vez por "The Athletic".

Según TMZ Sports, el demandante, que responde al nombre de Johnny Wilkes, alega que le dio a conocer a West, un consultor de los Clippers, en abril de 2019 que tenía estrechos vínculos con Leonard y el tío del All Star, Dennis Robertson, y que podía proporcionar información vital para ayudar al equipo angelino a contratar a Leonard como agente libre.

La demanda dice que Wilkes afirmó haber pedido 2,5 millones de dólares por su ayuda y que West aceptó los términos. Wilkes busca esa compensación más daños, según TMZ Sports.

Un representante de West le dijo a TMZ Sports que el consultor no sabía de ninguna acción legal y además que tampoco se hubiese presentado ninguna demanda en su contra.

Pero sobre todo negó que su cliente hubiese participado en ninguna conducta inapropiada en relación con la firma de Leonard.

La investigación de la NBA correspondería a "otro contacto indirecto", como se detalla en el artículo 35A (3) de la Constitución de la NBA, que "prohíbe las comunicaciones indirectas, como las realizadas a través de intermediarios".

Los Clippers podrían recibir una multa de hasta 10 millones de dólares y la pérdida de selecciones del sorteo universitario si se determina que han violado la regla.

Los Clippers, en julio del 2019, firmaron a Leonard por tres años y 103,1 millones de dólares con una opción de jugador para la temporada 2021-22.

El dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA se unió a los Clippers después que el equipo angelino consiguió antes el traspaso del alero Paul George de lo Thunder de Oklahoma City.

George firmó una extensión máxima de contrato la semana pasada que garantiza hasta 226 millones de dólares durante los próximos cinco años.