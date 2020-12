LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 18 de diciembre de 2020

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-GEN CORONAVIRUS CALIFORNIA

LOS ÁNGELES - Los hospitales de California se quedan sin espacio en las unidades de terapia intensiva para atender a pacientes con COVID-19, en un momento en que el estado más poblado de Estados Unidos registra la asombrosa cifra de 52.000 casos nuevos en un solo día y un récord de 379 decesos a causa de la enfermedad. Por Alanna Durkin Richer y John Antczak. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-TRUMP: Mike Pence, su esposa y el director de salud reciben vacuna en un evento televisado para convencer a la gente de que la vacuna es segura.

-CORONAVIRUS-EEUU VACUNA: Expertos en EEUU debaten quiénes serán los próximos en ser vacunados.

-CORONAVIRUS-FRANCIA-MACRON: Detractores de Macron lo critican por no protegerse del COVID.

-CORONAVIRUS-ONU-VACUNA: Líder de la ONU resalta necesidad de que haya vacuna para todos.

-CORONAVIRUS-ASIA: Surcorea reporta otros 1.064 casos de coronavirus.

AMN-GEN EEUU-RUSIA HACKEO

WASHINGTON - Todos los dedos acusadores apuntan a Rusia como fuente del hackeo más grave que hayan sufrido los organismos de gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, habitualmente reacio a acusar a Moscú de ciberataques, calla. La falta de una declaración que responsabilice a Rusia pone en duda la posibilidad de una respuesta rápida y hace pesar que cualquier represalia -sea mediante sanciones, acusaciones penales o medidas cibernéticas- quedará en manos del próximo gobierno presidido por Joe Biden. Por Eric Tucker, Frank Bajak y Matthew Lee. 351 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRAN-NUCLEAR

DUBÁI - Irán inicia trabajos de construcción de un sitio en su instalación nuclear subterránea en Fordo, en medio de tensiones con Estados Unidos por su programa atómico, revelan fotos de satélite obtenidas por The Associated Press. Irán no ha reconocido públicamente ninguna construcción nueva en Fordo, cuyo descubrimiento por parte de Occidente en 2009 se produjo durante una ronda anterior de negociaciones políticas arriesgadas antes de que las potencias mundiales llegaran al acuerdo nuclear de 2015 con Teherán. Por Jon Gambrell. 570 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CEL CORONAVIRUS-ARMANDO MANZANERO

CIUDAD DE MÉXICO - Armando Manzanero da positivo a COVID-19. La Sociedad de Autores y Compositores de México, que Manzanero preside, da a conocer el estado de salud del cantante y compositor de 85 años conocido por canciones como “Contigo aprendí” y “Somos novios”. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana usuarios de redes sociales continuaron compartiendo afirmaciones falsas sobre las vacunas contra el COVID-19. Se dijo incorrectamente que tienen una identificación de radiofrecuencia y que ocasionarán muertes masivas. También se señaló que un video mostraba a Donald Trump despidiéndose y anunciando su campaña para 2024. Y se aseguró erróneamente que la periodista mexicana Denise Maerker es dueña de 10 gasolineras a pesar de oponerse a la estrategia gubernamental para combatir el robo de combustible y su venta clandestina. Por Abril Mulato, Rafael Cabrera y Marcos Martínez Chacón. 4.140 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-VIOLENCIA

CIUDAD DE MÉXICO - Un exgobernador del agitado estado occidental mexicano de Jalisco es asesinado a disparos en un restaurante de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. Aristóteles Sandoval fue asesinado en un ataque que tuvo como objetivo sólo a él. El estado de Jalisco es hogar del cártel narcotraficante Nueva Generación y el ataque llevaba el sello de un asesinato cometido por una banda organizada. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN GUYANA-VENEZUELA-CIJ

LA HAYA - El tribunal supremo de Naciones Unidas sentencia que intervendrá para dirimir una disputa fronteriza de décadas entre Guyana y Venezuela, un proceso que puede tomar meses o años. La Corte Internacional de Justicia juzgará los méritos del caso. Venezuela había sostenido que la Corte no tenía jurisdicción y se negó a participar de los argumentos legales presentados meses atrás. Por Mike Corder. 306 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-INM EEUU-FAMILIAS DETENIDAS

HOUSTON - Estados Unidos se dispone a deportar a más de una decena de menores y sus padres que se encuentran en un centro de detención en Texas, incluida una niña de 4 años que tiene un brazo roto y necesita cirugía, de acuerdo con abogados de las familias. Por Nomaan Merchant. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO COCA-COLA-DESPIDOS

SIN PROCEDENCIA - Coca-Cola Co. decide despedir a 2.200 trabajadores, o 17% de su fuerza laboral en el mundo, como parte de una gran reestructuración para reducir sus unidades de negocios y marcas. La compañía dice que alrededor de la mitad de los despidos ocurrirán en Estados Unidos. Por Dee-Ann Durbin. 349 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

AMN-CIE JUPITER-SATURNO-CONJUNCION

SIN PROCEDENCIA - Júpiter y Saturno se confundirán en el cielo nocturno el lunes, en su mayor acercamiento aparente desde la época de Galileo en el siglo XVII. Júpiter sobrepasa a Saturno en sus respectivas órbitas alrededor del Sol cada 20 años, pero la del lunes será excepcional: desde nuestro ángulo visual, los planetas se verán a una decima de grado de separación, equivalente a la quinta parte del diámetro de la Luna llena. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN BREXIT

BRUSELAS - El principal negociador de la Unión Europea dice que el bloque y Gran Bretaña iniciarán “un último intento” para conseguir un acuerdo comercial post Brexit, en las que los derechos pesqueros europeos en aguas británicas siguen siendo el obstáculo más notable para evitar una transición costosa y caótica en el Año Nuevo. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN NIGERIA-ESTUDIANTES SECUESTRADOS

MAIDUGURI, Nigeria - Más de 300 estudiantes secuestrados la semana pasada por hombres armados en el noroeste de Nigeria arriban a la capital del estado de Katsina tras quedar en libertad y son recibidos con júbilo. Por Carley Petesch y Lekan Oyekanmi. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-AUT F1-RED BULL-PEREZ

MILTON KEYNES, Inglaterra - El piloto Sergio Pérez correrá al lado de Max Verstappen en Red Bull la próxima temporada, anuncia la escudería de la Fórmula Uno. Pérez, que reemplazará a Alexander Albon, se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de la F1 en 50 años luego de conquistar este mes en el Gran Premio de Sakhir, en Bahréin. 355 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MAN CITY-GUARDIOLA

SIN PROCEDENCIA - El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, no tiene intenciones de hacer uso del mercado de transferencias para hallar soluciones al problema ofensivo del club inglés, algo que se ha convertido en uno de los mayores retos de su carrera como entrenador. El City sólo ha anotado 18 goles en sus primeros 12 juegos en la Liga Premier. Por Steve Douglas. 450 palabras. AP Foto.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-GEN 2020-FOTOGALERIA ESPECTACULOS

SIN PROCEDENCIA - El 2020 comenzó con las usuales ceremonias de premios y desfiles de moda, pero con la llegada de la pandemia de coronavirus los fotógrafos de AP documentaron el modo en que la industria del espectáculo y sus estrellas respondieron. 300 palabras. AP Foto.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes, @AP_Espectaculos y @AP_ManualEstilo