Liderato en juego

EFE/EPA/GABRIELE MENIS/Archivo

Roma, 18 dic (EFE).- El liderato del Milan en la Serie A está en peligro este fin de semana en la decimotercera jornada, con el cuadro milanista que visita el difícil campo del Sassuolo, sexto, y el Inter de Milán, segundo a un solo punto de distancia de la primera plaza, que recibe al recién ascendido Spezia tras cinco triunfos consecutivos.

La baja por lesión del sueco Zlatan Ibrahimovic le está pasando factura al Milan, que viene de dos empates seguidos por 2-2, frente al Parma y al Génova, y que todavía no tiene claro si logrará recuperar a su goleador para la cita de este domingo con el Sassuolo.

Eso sí, los hombres de Stefano Pioli siguen invictos en la Serie A, con ocho victorias y cuatro empates, y evitaron las derrotas con unas grandes reacciones en los tramos finales de los encuentros contra el Parma y el Génova.

Les espera un partido difícil ante el Sassuolo de Roberto De Zerbi, un equipo que practica un fútbol ofensivo, atractivo y que solo perdió una vez este año, con seis victorias y cinco empates.

Tratará de sacar provecho de esto el Inter, que tiene a priori un partido accesible contra el Spezia en San Siro, después de encadenar cinco victorias consecutivas y relanzar su campaña liguera pese al tremendo disgusto en Europa, de la que quedó fuera al terminar colista en su grupo de Liga de Campeones.

El penalti marcado por el belga Romelu Lukaku contra el Nápoles le dio una victoria 1-0 y alimentó la ambición del equipo de Antonio Conte, que se quedó con el campeonato como real objetivo.

No puede fallar el Juventus, tercero a cuatro puntos del Milan, que visita el campo del Parma después del 1-1 con el Atalanta, en el que el portugués Cristiano Ronaldo falló un penalti, el cuarto de su etapa en el cuadro turinés.

Los partidos más destacados de la jornada serán el Atalanta-Roma y el Lazio-Nápoles, que miden a cuatro equipos con máximas ambiciones en esta temporada.

El Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, se medirá con un Roma que ocupa la tercera posición, empatado con el Juventus, y que ganó 3-1 este jueves al Torino.

El equipo de Bérgamo, por su parte, es octavo, pero viene de empatar 1-1 con el Juventus y de dar señales de crecimiento tras unas últimas semanas complicadas.

Sigue además abierto el caso del argentino Alejandro Papu Gómez, que podría dejar al club en el mercado de enero tras el duro altercado que tuvo con el técnico Giampiero Gasperini a principios de diciembre.

Prohibido fallar para Lazio y Nápoles, que se miden en el Olímpico obligados a reaccionar. El cuadro romano solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos y ocupa la novena plaza, mientras que el napolitano es quinto, a cinco puntos del liderato.

El Nápoles, rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, no podrá contar con su capitán Lorenzo Insigne, expulsado por doble amonestación el pasado miércoles en el duelo perdido contra el Inter en San Siro.

- Programa de la jornada:

. Sábado 19 diciembre:

15.00 Fiorentina-Verona

18.00 Sampdoria-Crotone

20.45 Parma-Juventus

. Domingo 20 diciembre:

12.30 Torino-Bolonia

15.00 Benevento-Génova

15.00 Cagliari-Udinese

15.00 Inter-Spezia

15.00 Sassuolo-Milan

18.00 Atalanta-Roma

20.45 Lazio-Nápoles

(Horas CET, -1 GMT).