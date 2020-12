Las preciosas felicitaciones de las mujeres de la vida de Alejandro Sanz por su cumpleaños

20/09/2020 Alejandro Sanz, con Rachel Valdés y su hija Manuela en el pasado festival de cine de San Sebastián. MADRID, 18 (CHANCE) Alejandro Sanz cumple hoy 52 espléndidos años. En uno de sus mejores momentos, la vida sonríe al cantante en todos los aspectos. Y es que consolidado como uno de los mejores artistas de nuestro país, todo lo que toca se convierte en un éxito, como la última edición de "La Voz", donde debutó como coach y nos conquistó con su cercanía, su naturalidad y su simpatía. Instalado en Madrid desde que se separó de Raquel Perera, la expareja firmaba hace unos meses un acuerdo de divorcio con el que el cantante puede disfrutar por fin de sus hijos pequeños, Dylan y Alma, que se han mudado a España con su madre para estar más cerca de él y verle tan a menudo como quieran. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Alejandro Sanz cumple hoy 52 espléndidos años. En uno de sus mejores momentos, la vida sonríe al cantante en todos los aspectos. Y es que consolidado como uno de los mejores artistas de nuestro país, todo lo que toca se convierte en un éxito, como la última edición de "La Voz", donde debutó como coach y nos conquistó con su cercanía, su naturalidad y su simpatía. Instalado en Madrid desde que se separó de Raquel Perera, la expareja firmaba hace unos meses un acuerdo de divorcio con el que el cantante puede disfrutar por fin de sus hijos pequeños, Dylan y Alma, que se han mudado a España con su madre para estar más cerca de él y verle tan a menudo como quieran.



Enamorado completamente de Rachel Valdés, con quien lleva un año y medio de apasionada relación, Alejandro Sanz ha recibido, poco después de la medianoche - cuando comenzaba, oficialmente, su cumpleaños - la felicitación de las dos mujeres de su vida; la artista cubana con la que comparte su vida y su hija Manuela, de 19 años. Ambas han dedicado, a través de sus redes sociales, unas preciosas palabras al cantante por su 52 cumpleaños que él, emocionado, no ha tardado en contestar.



Rachel Valdés, a través de varias fotografías en las que ambos aparecen unidos y enamorados, y un vídeo en el que les vemos bailando, felicitaba a Alejandro con un sencillo: "Hoy celebro la vida, hoy celebro tu día. Feliz cumpleaños amor mío", que el cantante de "Corazón partío" no tardaba en responder con un "Amor mío. Cada segundo a tu lado merece la pena y es un regalo. Gracias por tu amor puro y bello. Te amo"



Por su parte, Manuela, la hija que Alejandro tuvo con Jaydy Mitchel, y que este verano ha cumplido 19 años, felicitaba a su padre a través de Instagram con varias imágenes en las que ha presumido de la especial relación que mantiene con su padre y estas preciosas palabras: "Feliz vida al que me la dio. Te amo con locura". Algo a lo que, emocionado y haciendo gala de lo bonito que lo hace todo - da igual una canción que una contestación a su hija - el artista respondía así: "Amor mío. Yo no se quien me dio vida a quien. Creo que tú me has dado más vida a mi que yo a ti. Te amo con cada segundo de mi existencia".