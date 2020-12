La OMS aconseja quedarse en casa en Navidad y evitar reuniones familiares

EFE/EPA/IDA GULDBAEK ARENTSEN DENMARK /Archivo

Copenhague, 18 dic (EFE).- La Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este viernes que lo más seguro desde un punto de vista sanitario es no visitar a otros familiares en las fiestas navideñas y quedarse en casa.

"Hay una diferencia entre lo que las autoridades te permiten hacer y lo que deberías hacer. Lo más seguro ahora es quedarse en casa", recomendó en un comunicado el director de la OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge apeló al "espíritu colectivo" mostrado durante la pandemia de coronavirus para sobrellevar los posibles impactos en la salud mental, producto de las restricciones y confinamientos decretados estos meses que puede agravarse con la llegada de la Navidad.

"Reconoce que aunque separado de tus seres queridos, no estás solo. Reaviva el espíritu colectivo que ha habido durante la crisis: comunícate, conecta, apoya", resaltó Kluge.

El director de la oficina europea de la OMS, con sede en Copenhague, recordó el "terrible" impacto de la pandemia, con 23 millones de casos en el continente y más de medio millón de muertos, mientras la transmisión permanece "intensa y amplia" y se registran las tasas más altas de nuevos casos en toda la crisis.

USO DE MASCARILLAS EN LAS REUNIONES FAMILIARES

La OMS-Europa había aconsejado hace un par de días en un informe el uso de mascarillas en las reuniones familiares navideñas, a la vez que advertía del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021.

"Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, y los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves", consta en ese comunicado.

Las reuniones en espacios interiores pueden ser especialmente peligrosas porque se juntan grupos de personas de diferentes hogares y edades y que pueden no haber adoptado las mismas medidas de prevención, sostiene la OMS.

"Puede parecer incómodo llevar mascarillas y practicar la distancia física con amigos y familia, pero hacerlo contribuye de forma significativa a que cada uno esté seguro y saludable", resalta este organismo, que aconseja evitar las aglomeraciones en el transporte.