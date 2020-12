La nueva novela de Javier Marías, "Tomás Nevinson", a la venta el 11 de marzo

El escritor Javier Marías. EFE/ Pablo Martín/Archivo

Madrid, 18 dic (EFE).- La nueva novela de Javier Marías, "Tomás Nevinson", llegará a las librerías el próximo 11 de marzo de la mano de la editorial Alfaguara, una historia ambientada en la España de 1997 en la que Tomás Nevinson explora el envés del "No matarás" y reflexiona sobre los límites de lo que se puede hacer y no hacer.

Según informaó hoy Alfaguara, en esta nueva obra de Marías (Madrid, 1951), cuya trama está centrada en la vida del propio Tomás, los lectores se reencontrarán con algunos personajes conocidos del universo narrativo del autor a través de episodios históricos donde el terrorismo del IRA y de ETA estarán como trasfondo.

En concreto, avanzó la editorial, en "Tomás Nevinson" Marías ahonda en la vida de dos hombres, uno en la ficción y otro en la realidad, que tuvieron la oportunidad de matar a Hitler antes de que éste desencadenara la Segunda Guerra Mundial. A partir de este hecho, el madrileño explora el envés del "No matarás".

Así, Tomás Nevinson, marido de Berta Isla, caerá en la tentación de volver a los Servicios Secretos tras haber estado fuera, y se le propone ir a una ciudad del noroeste para identificar a una persona, medio española y medio norirlandesa, que participó en atentados del IRA y de ETA diez años atrás. Estamos en 1997.

El encargo lleva el sello de su ambiguo ex-jefe, Bertram Tupra, que ya, mediante un engaño, había condicionado su vida anterior, adelanta Alfaguara.

"Tomás Nevinson" se publicará de manera simultánea en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Marías es autor de quince novelas, entre ellas "El hombre sentimental" (Premio Ennio Flaiano), "Todas las almas" (Premio Ciudad de Barcelona), "Corazón tan blanco" (Premio de la Crítica, IMPAC Dublin Literary Award, Prix l'Oeil et la Lettre), "Mañana en la batalla piensa en mí" (Premio Rómulo Gallegos, Prix Femina Etranger, Premio Mondello, Premio Fastenrath), o "Berta Isla", su última novela, (Premio de la Crítica, Premio Dulce Chacón, Mejor Libro del Año en Babelia, en Corriere della Sera y en Público de Portugal).