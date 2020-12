JJ.OO.- El Comité de Atletas de la AMA, "decepcionado" con el TAS por no imponer "sanciones más duras" a Rusia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Comité de Atletas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha mostrado este viernes su decepción con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de no imponer sanciones "más duras y prolongadas" a Rusia en la línea de lo que recomendaba la AMA.



"Las autoridades rusas han actuado de mala fe de manera constante y son los atletas rusos y del mundo los que han sufrido las consecuencias. Los deportistas quieren un deporte limpio y eso no es posible cuando hay organizaciones que llevan a cabo actividades continuas de engaño y manipulación", indicó el Comité en un breve comunicado.



Además, en la línea de la AMA, su Comité de Atletas explicó que "las sanciones que reciben los deportistas individuales por infracciones de las normas antidopaje son estrictas"; y esperan que "las organizaciones y los administradores cumplan con los mismos estándares que nosotros y esto no ha sucedido".



Esta reacción se produce después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) haya reducido de cuatro a dos años la sanción que pesaba sobre la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), además de mantener la prohibición de que Rusia compita con bandera propia en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022.