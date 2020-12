Italia registra casi 18.000 contagios a la espera de restricciones navideñas

EFE/EPA/TINO ROMANO/Archivo

Roma, 18 dic (EFE).- Italia registró hoy 17.992 nuevos contagios de coronavirus, con la tasa de positividad al alza, y se confirmaron 674 fallecidos, el mismo día en el que el Gobierno decretará nuevas restricciones para Navidad, presumiblemente un nuevo confinamiento para algunas de las fechas más señaladas de las fiestas.

El país, en el que se han infectado ya 1.921.778 personas desde que se desatara la pandemia, a mediados del pasado febrero, sigue registrando números altos de positivos, casi 18.000 desde ayer.

De hecho la tasa de positividad sobre el total de pruebas, 178.000 en las últimas veinticuatro horas, ha aumentad hasta el 10 %, frente al 9,8 % registrado en el día anterior.

Por otro lado desde ayer jueves se han confirmado 674 muertos, en línea con los datos de los últimos días, lo que eleva a 67.894 el balance provisional de víctimas mortales.

No obstante sigue decreciendo la presión en los hospitales y de las 627.798 personas enfermas con la COVID-19 en el país en estos momentos, 28.588 están ingresados, 694 menos que ayer, y 2.819 requieren Cuidados Intensivos (-36).

Con estas cifras el Consejo de Ministros se reúne hoy a las 18.00 locales (17.00 GMT) para aprobar nuevas restricciones para la Navidad, que se añadirán a otras vigentes como el toque de queda nacional a partir de las diez de la noche.

Los medios especulan sobre el alcance de las nuevas medidas y avanzan que podrían llegar hasta un confinamiento casi total en las fechas más importantes del periodo navideño, aunque por el momento no hay una confirmación oficial.

La televisión pública, la RAI, adelanta que Italia quedará confinada como "zona roja" en los festivos y sus vísperas entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, mientras que se aligerarán las medidas en el resto de días laborales.

En los días de cierres al parecer se pretende permitir las visitas familiares, pero solo si se desplazan máximo dos personas (además de hijos menores de catorce años, que no se contabilizan).