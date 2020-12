Ibaka no juega en la tercera derrota seguida de los Clippers en pretemporada

EFE/EPA/ALEX GALLARDO SHUTTERSTOCK OUT

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Los Angeles Clippers cerraron hoy su pretemporada con una derrota ante los Utah Jazz (125-105), la tercera consecutiva en su preparación y un partido en el que el hispano-congoleño Serge Ibaka no pisó la cancha.

Ty Lue, el entrenador de los Clippers, aclaró en una rueda de prensa antes del encuentro que Ibaka no jugaría este partido por un problema "menor".

Ibaka participó hoy en el calentamiento antes del duelo frente a los Jazz y se le vio tirando a canasta sin problemas, por lo que se espera que esté disponible el martes para el encuentro inaugural de la temporada regular de los Clippers frente a Los Angeles Lakers.

En esta preparación atípica de la NBA, debido a que la pandemia obligó a retrasar el final de la temporada 2019-2020, los Clippers no han tenido demasiada fortuna ya que han perdido los tres partidos que han disputado.

Bojan Bogdanovic y Jordan Clarkson, con 20 puntos por cabeza, fueron hoy los más destacados de los Jazz frente a unos Clippers en los que Paul George fue el máximo anotador con 16 puntos.

Los Clippers venían de perder la semana pasada dos partidos frente a los Lakers, ganadores del título de la NBA en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.) y que en esos dos encuentros de preparación se impusieron a sus vecinos y rivales sin recurrir a sus estrellas LeBron James y Anthony Davis.

Ibaka sumó 6 puntos y 2 rebotes en los 8 minutos que jugó en el primer partido de pretemporada.

En el segundo logró 8 tantos y 5 rebotes en 20 minutos sobre la cancha.

En ambos partidos, el exjugador de los Toronto Raptors formó parte del quinteto inicial puesto que Lue apuesta por Ibaka como pívot titular en lugar de Ivica Zubac.