Fútbol/Primera.- (Pre) Real y Villarreal buscan recuperar la senda del triunfo y el Sevilla quiere coger el tren liguero

La Real Sociedad y el Villarreal intentarán volver este sábado a la senda de la victoria ante el Levante y Osasuna para continuar en los puestos altos de la clasificación de LaLiga Santander, a los que aspira a engancharse definitivamente el Sevilla en su duelo contra el Valladolid, en partidos correspondientes a la decimocuarta jornada del campeonato.



El conjunto realista no está atravesando su mejor momento de resultados y ha cedido el liderato en beneficio del Atlético de Madrid, con el que está empatado a puntos, aunque con tres partidos más en la actualidad. Aspirar a recuperar la cabeza de la tabla pasa por ganar en el Ciutat de València (18.30 horas) a un Levante que intenta salir de abajo y que ofrece ciertos síntomas de mejora.



Tras perder el pasado miércoles en el Camp Nou, el equipo de Imanol Alguacil encadena ya siete partidos sin ganar entre Liga y Liga Europa, aunque seis de ellos han sido empates. Son casi dos meses desde su última victoria, en el Ramón de Carranza, un momento que debe quebrar lo antes posible porque su final de 2020 no es sencillo con visita del Atlético el próximo martes y cierre con derbi vasco en San Mamés.



La Real está dejando buenas sensaciones pese a esta racha, aunque sigue adoleciendo de cierta falta de gran 'pegada' que le ha impedido sumar más puntos. De hecho, en los mencionados siete últimos partidos, sólo ha marcado seis tantos, pagando quizá también las bajas de dos jugadores importantes arriba como Oyarzabal y David Silva.



El primero ya está recuperado y ahora queda por ver si volverá al once de inicio o esperará su oportunidad en el banquillo, mientras que el canario no deja atrás sus problemas musculares y será baja junto a Januzaj, que se lesionó en el Camp Nou, y Aritz Elustondo que continúa con su lesión en las costillas.



Enfrente un Levante que trata de salir de abajo y que parece que va encontrando mejores sensaciones en los últimos partidos, como demostró en el Camp Nou el pasado domingo donde tuvo opciones de poder arañar algo positivo.



La derrota ante los blaugranas cortó una racha de seis partidos sin perder, aunque sólo con un triunfo, y ahora los de Paco López, antepenúltimos con 11 puntos, intentarán empezar a ser más sólidos en su estadio.



Los 'granotas', tampoco finos a nivel ofensivo, continuarán con las importantes bajas en el medio de José Campaña y Enis Bardhi, por lo que parece que su técnico apostará por el mismo once del último encuentro, con la pareja Roger Martí-Dani Gómez arriba.



EL VILLARREAL VISITA AL NECESITADO OSASUNA



A la misma hora, en El Sadar, el Villarreal, cuarto clasificado con 22 puntos, también buscará volver a sumar tres puntos aprovechando que visita al colista Osasuna, un equipo que está atravesando un complicado momento.



El 'Submarino Amarillo' no ha vuelto a ganar un partido liguero desde el último parón, sumando cuatro empates ante el Real Madrid (1-1), la Real Sociedad (1-1), el Elche (0-0) y el Betis (1-1), que le han descolgado de la pelea por el liderato, aunque se mantiene en una cuarta plaza que querrá defender con uñas y dientes ante un rival que lleva un punto de los últimos 18.



El conjunto castellonense también está sufriendo cierta sequía ofensiva y Unai Emery tendrá todavía la baja de Paco Alcácer, una ausencia que, junto a la de Carlos Bacca, deja solo a un Gerard Moreno, al que le está costando ver puerta.



El Villarreal está atravesando también una mala racha de lesiones y tampoco puede contar para este partido con Iborra, al que ha perdido ya para el resto de temporada, y Coquelin, y tiene la seria duda de Estupiñán para un lateral izquierdo en el que podría jugar Jaume Costa ya que Pedraza está sancionado. La buena noticia es la vuelta de Moi Gómez, mientras que la novedad podría ser el argentino Foyth en el medio.



Peor es el panorama en Osasuna, 'farolillo' rojo con once puntos, una posición que espera abandonar al menos provisionalmente con su primer triunfo desde el pasado 24 de octubre ante el Athletic. El equipo navarro se ha atascado y en sus siguientes seis choque sólo pudo arañar el empate en casa ante el Huesca, con derrota en los tres últimos.



Las urgencias aparecen por primera vez en los de Jagoba Arrasate desde el ascenso, que ahora deberán pelear contra ese 'enemigo invisible' que es la presión y coger impulso para un final de 2020 con duelos directos muy importantes (Elche y Alavés). Jony Rodríguez y Lucas Torró siguen siendo baja, pero Arrasate recupera a Adrián, aunque los únicos cambios que se esperan en el once respecto a la derrota en Valladolid serían en los laterales con Roncaglia e Íñigo Pérez por Nacho Vidal y Juan Cruz.



EL SEVILLA RECIBE A UN VALLADOLID MEJORADO



Finalmente, la jornada sabatina se completa con el duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas) entre el Sevilla, sexto clasificado, y el Valladolid, decimoséptimo, dos equipos que actualmente se encuentran con buenas sensaciones.



El equipo sevillista está a tres puntos de la cuarta plaza y quiere engancharse definitivamente a ese tren de la zona alta de la clasificación, lo que pasa principalmente por volver a construir un fortín en su estadio donde todavía no se está mostrando del todo fiable.



Los de Julen Lopetegui se rehicieron de su segunda derrota en casa ante el Real Madrid con una valiosa victoria en Getafe y por primera vez en mucho tiempo ha podido dar cierto respiro a sus jugadores más habituales aprovechando el plácido estreno copero ante el Ciudad Lucena.



Joan Jordán es el único del once del pasado martes que tiene grandes opciones de repetir en el once de este sábado y en el que parece que estará el capitán Jesús Navas en el lateral, en lo que sería la única novedad respecto al triunfo en el Coliseo donde fue baja el de Los Palacios.



Por su parte, el Valladolid espera volver a resultarle un incómodo rival al Sevilla, al que ya le arañó un punto la pasada temporada con un empate sin goles. El conjunto de Sergio González está en su mejor momento del año, aunque es a domicilio donde más suele sufrir, sobre todo en el aspecto ofensivo.



El técnico catalán también aprovechó la Copa del Rey para dar descanso a sus principales piezas y lo más probable es que repita prácticamente el once de su triunfo ante Osasuna, con las novedades de Hervías y Javi Sánchez en defensa por los lesionados Janko y Joaquín.



--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 14 DE LALIGA SANTANDER



Atlético - Elche. Estrada Fernández (C.Catalán) 14.00.



FC Barcelona - Valencia. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.



Levante - Real Sociedad. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Osasuna - Villarreal. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.



Sevilla - Valladolid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.