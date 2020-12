Fútbol/Primera.- Kodro y Núñez dan oxígeno al Athletic en los últimos minutos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club se reencontró con la victoria casi un mes después tras derrotar este viernes al Huesca (2-0) en el partido que inauguró la decimocuarta jornada de la Liga Santander, resuelto con goles de Kenan Kodro y Unai Ñúñez en los instantes finales del encuentro.



El conjunto bilbaíno llegaba a la cita con apuros después de haber dado la cara en el Alfredo Di Stéfano, pero necesitado de puntos. Este viernes fue mejor que su rival, sobre todo en la segunda mitad, aunque tuvo que esperar hasta el minuto 86 para tomar ventaja en el luminoso.



El equipo de Gaizka Garitano -que salvó otro 'match ball'- había avisado en la primera mitad con un disparo de Iker Muniain y el Huesca replicó con otro de Ontiveros, su mejor jugador y el más valiente en el balcón del área. Sin embargo, el andaluz no encontró el camino del gol.



La más clara para los de Míchel Sánchez fue un cabezazo de Siovas en el segundo palo, justo en el tiempo de prologanción del primer asalto. Los altoaragoneses se marcharon de vacío en una primera parte más igualada de lo que fue la segunda.



El Athletic dio un paso al frente y arrinconó a su rival en varias fases, siendo superior también en el balón parado. Álex Berenguer estuvo cerca del gol olímpico a los 54 minutos, aunque no fue hasta la recta final cuando le llegó el premio a los 'leones'.



Kenan Kodro, que llevaba más de un año sin marcar, entró en los minutos finales, provocó un claro penalti y transformó la pena máxima en lo que fue una reivindicación en toda regla. Ya en el tiempo añadido llegó el segundo obra de Unai Núñez con un cómodo cabezazo tras un córner botado con maestría por Morcillo.



La victoria aúpa a los vascos a la novena posición, a dos puntos de Europa, y hace olvidar cualquier crisis de las últimas semanas. Por su parte, el Huesca no pudo dar continuidad a su primer triunfo del campeonato la semana pasada y seguirá en los puestos de descenso.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14.



-Viernes 18.



Athletic Club - Huesca 2-0.



-Sábado 19.



Atlético - Elche 14.00.



FC Barcelona - Valencia 16.15.



Levante - Real Sociedad 18.30.



Osasuna - Villarreal 18.30.



Sevilla - Valladolid 21.00.



-Domingo 20.



Celta - Alavés 14.00.



Granada - Betis 16.15.



Cádiz - Getafe 18.30.



Eibar - Real Madrid 21.00.