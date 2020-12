Fútbol.- Javi Gracia: "Nuestra realidad es sufrir mucho para lograr resultados"

28/09/2020 El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, en rueda de prensa DEPORTES LÁZARO DE LA PEÑA/VCF



"Al Barcelona le veo un poco mejor cada día"



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha reconocido que la realidad actual del equipo es la de "sufrir mucho" para poder lograr buenos resultados, si bien trabaja para mejorar ciertos aspectos del juego y luchará por ganar al Barça este sábado en el Camp Nou.



"Soy el primero en trabajar para mejorar. Espero que esto nos lleve a jugar mejor y a tener mejores resultados. Pero nuestra realidad hasta hora ha sido la de sufrir mucho para lograr buenos resultados, y va a ser una constante por la igualdad en LaLiga", manifestó en rueda de prensa.



En este sentido, reconoció que deben mejorar "muchas cosas" para no sufrir tanto. "Para disfrutar hay que sufrir, en general. Hay momentos para todo, y sin ánimo de generar ninguna polémica, estoy de acuerdo con muchas cosas que se dicen y que hay muchas cosas a mejorar. Lo noto y presiento", se sinceró.



Intentará esconder esas cosas a mejorar en el Camp Nou, ante un Barça al que ve mejor y más tras ganar, remontada incluida, a una Real Sociedad que llegaba líder. "Al Barcelona le veo un poco mejor cada día", señaló.



"Está compitiendo mejor, está adquiriendo mejor nivel y fruto de ello tienen ahora esa dinámica de buenos resultados, sin ir más lejos ante la Real Sociedad, uno de los equipos más potentes de LaLiga", destacó del equipo de Koeman, que ocupó antaño el banquillo de Mestalla.



Eso sí, no firma empates antes de tiempo. "Vamos con la ilusión de ganar el partido. Igual las valoraciones al final pueden ser muy diferentes, incluso buenas en caso de no conseguir la victoria. Pero veo al equipo ilusionado y consciente de la importancia de los puntos en juego", manifestó.



"Vamos a intentar ser valientes, agresivos con y sin balón. Costará retener la posesión, habrá que hacer un buen trabajo defensivo para lograr un buen resultado. Habrá que tener presión baja, ser preciso en bloque bajo. Hay que saber en cada momento qué hacer", apeló.



Por otro lado, entre las cosas a mejorar, explicó que está la creación de juego. "Cuando hablamos de generar juego, no debemos responsabilizar únicamente a los centrocampistas porque es labor de todo el equipo. Es algo asumido que es una fase de juego a mejorar, en ello estamos trabajando", aseguró.