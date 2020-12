Fútbol.- Iker Casillas: "¿Volver al Madrid? Es algo que estaría muy bien"

16/11/2020 El futbolista Iker Casillas, colaborador habitual del Banco de Alimentos, se dirige a los medios durante la inauguraicón de la VIII edición de la Gran Recogida de Alimentos, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), a 16 de noviembre de 2020. Este año, debido a la pandemia, la recogida no será presencial sino virtual. En concreto, se podrá donar en la caja del supermercado o de forma online. Esta iniciativa solidaria tendrá lugar desde el 16 al 21 de noviembre, en toda España, y también el domingo 22 en Madrid y en aquellas ciudades del territorio nacional donde ese día abren los comercios. DEPORTES Marta Fernández Jara - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El exportero del Real Madrid Iker Casillas, retirado del fútbol desde el pasado verano, aseguró que "estaría muy bien" volver al club blanco para trabajar como asesor o en cualquier otro puesto que requiera la entidad presidida por Florentino Pérez, además de respaldar completamente la labor del técnico actual Zinédine Zidane, del que dijo que las críticas que recibe son "injustas".



"Evidentemente esto es algo que estaría muy bien", dijo Casillas al ser preguntado por su posible vuelta al Real Madrid después de que el pasado verano se especularse con su fichaje como asesor deportivo.



"Tengo una historia muy larga con el Real Madrid, unos 25 años, cuando empecé de muy pequeño con solo nueve años y hasta los 34. Así que claramente tengo grandes sentimientos hacia el club", dijo Casillas en una entrevista a 'The National' que recoge Europa Press.



"Por supuesto, no descartaría esta posibilidad, sobre todo siendo de Madrid y viviendo aquí. Eso es algo que disfrutaría especialmente con el tiempo (...) Creo que a corto plazo, más temprano que tarde, volveré a trabajar en algo relacionado con el fútbol. Todavía no estoy seguro exactamente de qué o cuándo, pero eso es lo que hay en el futuro", añadió el mostoleño, que estuvo muy cerca de pelear por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pero decidió retirar su candidatura debido a la pandemia.



Preguntado por el rendimiento del Real Madrid en este curso, el excapitán merengue destacó los "resultados muy positivos durante las últimas semanas, tanto en Champions como en La Liga". "Esto creo que da una muy buena estabilidad", manifestó Casillas, que calificó al Atalanta, rival de los madridistas en la Liga de Campeones, como un equipo "peligroso".



"Empecemos por el hecho de que el Real Madrid siempre es blanco de críticas. En este momento, esto está un poco fuera de lugar porque no es una catástrofe; no es hasta mayo cuando se deciden los títulos. Las críticas que ha estado recibiendo Zidane también han sido injustas porque ha sido un muy buen entrenador y se ha ganado el derecho a perder. Ha ganado tres Champions, dos Ligas y está haciendo un gran trabajo. Así que no creo que podamos exigirle mucho más", indicó.



"Está dando esa continuidad que es realmente importante para el equipo. Y no podemos olvidar que, si bien el Real Madrid es un club que tiene muchos nombres importantes -Ramos, [Luka] Modric, [Toni] Kroos, [Karim] Benzema, y además un grupo de jugadores jóvenes que también necesita encontrar su lugar", sentenció Casillas, que fue compañero de Zidane desde 2001 hasta 2006, año de retirada del francés.