El San Francisco se cita con el CAI en la final del torneo Clausura panameño

Fotografía de archivo de los jugadores del Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco Blanco/Archivo

Panamá, 17 dic (EFE).- El San Francisco disputará el título del Torneo Clausura panameño con el Club Atlético Independiente (CAI) luego de empatar este jueves 2-2 con el Tauro.

La serie la ganó el equipo de La Chorrera con marcador global de 4-2.

La final se jugará el domingo próximo en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez, en La Chorrera, fortín de ambos equipos situado en el oeste de la capital panameña.

El partido arrancó con dos jugadas de gol para cada equipo. Al minuto de partido Ismael Díaz tuvo para abrir el marcador pero Eric Hughes, portero del San Francisco, desvió el remate del atacante taurino.

Solo 45 segundos después, Jorge Serrano se la perdió solo frente al arco del Tauro, defendido por el portero Celino Hinojosa.

El cuadro taurino, entrenado por el argentino Javier Ainstein, insistió tanto, que al minuto siete Jorge Clement se escapó por la izquierda, centró una pelota y Víctor Medina cerró la pinza para poner el 1-0 en la pizarra.

El Tauro siguió insistiendo, al minuto 31 tuvo otra clara, cuando Cristian Quintero en una jugada personal se metió al área, pero su remate termina en las manos de Hughes

El empate en el marcador, antes de finalizar el primer tiempos, la tuvo al 42 Cristian Zúñiga, pero el remate del colombiano se fue desviado por encima del marco taurino.

El arranque de la segunda mitad fue movida, siendo el San Francisco que tuvo la primera jugada de peligro al minuto 52, nuevamente Zúñiga patea al marco, pero sin dirección a gol.

"Los monjes" querían el empate y ese momento llegó al minuto 63, cuando Celino Hinojoza salió en falso de su arco y el balón suelto fue aprovechado por Jair Catuy, que de chilena puso el marcador 1-1.

El San Francisco, entrenado por el colombiano Gonzalo Soto, con el empate en la pizarra aumentaban el marcador global a 3-1, viendo más de cerca la final.

Al minuto 83, el juvenil Diego Valanta, a pase de Ismael Díaz, quedó mano a mano con Hughes, pero su ataque no terminó en gol.

Con en el empate, los franciscanos se dedicaron a manejar la pelota y a defender, pero sin renunciar al ataque y esto le dio resultado al minuto 89 con Aimar Rodríguez que puso el 2-1 en las tablas.

El empate del Tauro llegó al minuto 91, por conducto de Ismael Díaz, pero la igualada a dos tantos no le fue suficiente, porque tres minutos después el árbitro decretó el final del partido.

El técnico colombiano Gonzalo Soto, al frente del San Francisco, destacó el trabajo de sus dirigidos, quienes en semana y media han llevado adelante nueve partidos.

"Siempre tratamos de hacer lo mejor en este partido, jugar buen fútbol y se consiguió el pase a la final", precisó.

Soto advirtió que el partido final frente a CAI no es una "revancha" de la final del Clausura 2018-2019, pero que "hay que jugarla con todas las ganas" para quedarse con el título.