El próximo año sería uno de los más calurosos de la historia

(Bloomberg) -- El próximo año ya se perfila como uno de los más calurosos de la historia, incluso cuando el planeta se enfrenta a un enfriamiento temporal causado por el fenómeno de La Niña.

Para el 2021, se pronostica que las temperaturas globales promedio serán entre 0,91 ºC y 1,15 ºC superiores a la media del período preindustrial, según Met Office, el servicio meteorológico del Reino Unido. Los seis años más calurosos de los que se tiene registro han ocurrido desde 2015.

“Es poco probable que la temperatura global en 2021 implique un año récord debido a la influencia de la corriente de La Niña”, dijo Adam Scaife, director de predicciones a largo plazo de Mett Office. “Pero será mucho más cálido que otros años de La Niña, como 2011 y 2000, debido al calentamiento global”.

El fenómeno de La Niña ocurre cuando la superficie del Océano Pacífico se enfría. Ese cambio provoca una reacción atmosférica en cadena que enfría el planeta, y también altera el clima en todo el mundo. Durante esos años, empeoran los incendios en el oeste de Estados Unidos, los huracanes en el Atlántico son más poderosos y se intensifican las inundaciones en partes de Australia y Sudamérica.

La Niña, que es el lado opuesto de El Niño, se formó en septiembre y se espera que se extienda durante 2021, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que clasificó este evento como moderado a fuerte.

Este año terminará como uno de los tres más cálidos de la historia y entre enero y octubre las temperaturas se ubicaron 1,2 ºC por encima de los niveles preindustriales, según la OMM. La comunidad global está haciendo esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de limitar el calentamiento a menos de 2 ºC e idealmente cerca de 1,5 ºC para fines de siglo, lo que los científicos consideran el mejor escenario dadas las tendencias actuales de calentamiento.

