El primer ministro eslovaco da positivo por la covid-19

EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Viena, 18 dic (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Igor Matovic, ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado él mismo en un mensaje en el que ha pedido precaución a la población y ha criticado a quienes se han opuesto a las medidas de prevención contra la pandemia.

"Por favor, sed extremadamente cuidadosos", ha señalado el político en un mensaje en la red social Facebook en la que ha reconocido "estar cansado" de enfrentarse a "gente que mide la intensidad de la pandemia sólo por el número de bares que están cerrados".

Matovic participó la semana pasada en la cumbre de líderes de la Unión Europea, en la que estuvo también el presidente francés, Emmanuel Macron, que también ha dado positivo por coronavirus.

"Sí, estadísticamente debería sobrevivir a esto sin sufrir daño, pero si tuviera la posibilidad de sacrificar mi vida por la de miles de víctimas inocentes, lo haría", señaló en su mensaje el populista jefe de Gobierno.

Según los medios eslovacos el primer ministro no presenta síntomas.

Matovic ha mantenido encuentros en las últimas horas con miembros de su Gobierno a los que se le ha pedido que se hagan test para comprobar si están contagiados. Varios de ellos han anunciado ya que se pondrán en cuarentena.

El primer ministro ha defendido una estrategia de test masivos a toda la población como alternativa al cierre de la economía y al confinamiento, una política que ha sido rechazada por parte de su Ejecutivo de coalición y que no ha logrado reducir los contagios.

El país comienza mañana un confinamiento, con el cierre de todo el comercio no esencial.