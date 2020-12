El ecuatoriano Plata dice querer triunfar con Toluca y volver a la selección

El jugador de Tigres Israel Jiménez (i) patea el balón ante la marca de Joao Plata (d). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Toluca (México), 17 dic (EFE).- El centrocampista Joao Plata afirmó este jueves que espera destacar en el Toluca para volver a ser convocado a la selección ecuatoriana.

"Quiero estar en la selección. Por qué no soñar con estar ahí de nuevo. Es lo que yo más quisiera. Triunfar primero aquí en Toluca y luego en mi país", dijo el ecuatoriano quien se encuentra en pretemporada con miras al torneo Clausura 2021.

Plata, de 28 años, llegó a Toluca para el recientemente finalizado torneo de Apertura, en el que jugó siete partidos, aunque sólo inició uno como titular.

"Sé que con mucho trabajo y esmero podré lograr volver a tener un llamado a mi selección. Aunque antes debo tener más continuidad en mi club, tener la continuidad que me faltó el torneo pasado", dijo.

Plata confió en que con la llegada del argentino Hernán Cristante al banquillo del Toluca, el equipo pueda mejorar lo hecho en el Apertura, en el que terminaron en undécima posición.

"Es contagioso el espíritu que nos transmite el profe, nos está inyectando mucha lucha y nos da confianza para expresar lo que sentimos, su ánimo es contagioso y creo que eso se verá en la cancha".

Plata subrayó la importancia de dar a la afición un título. Toluca no gana la Liga desde 2010.

"El objetivo es pensar en el campeonato porque Toluca ya se merece un título, y quiero dar lo mejor de mí para ayudar a obtener ese objetivo".

"La mentalidad es estar entre los 11 que elija el profe, eso es lo primero, luego será aplicar lo que tanto nos ha dicho el profe, confiar en nosotros mismos y entregarnos en cada partido como lo exige este equipo", concluyó.