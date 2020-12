El asesinato de una niña de 18 meses por su padre causa estupor en Colombia

Fotografía cedida por la Policía de Colombia que muestra a Diego Armando Cadavid (2i) durante su detención hoy, en Rionegro (Colombia). EFE/ Policía de Colombia

Bogotá, 18 dic (EFE).- El asesinato de una niña de 18 meses en el municipio de Rionegro (noroeste), que todo indica fue cometido por su propio padre, que ya fue detenido, ha causado estupor este viernes en Colombia, donde la ciudadanía y las entidades claman por justicia.

La víctima, Sofía Cadavid, desapareció en la tarde del jueves luego de que su padre, Diego Armando Cadavid, la llevó a dar un paseo en Rionegro, localidad cercana a Medellín, y su cuerpo fue encontrado horas después por la Policía en el lugar que el presunto filicida indicó.

"Lo sucedido a Sofía Cadavid, de tan solo un año de edad, es realmente inaceptable, doloroso, vergonzoso. Presuntamente su padre, quien ya confesó y a quien las autoridades le determinarán su culpabilidad, la asesinó", expresó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez.

Por eso la funcionaria hizo "un llamado a toda la sociedad colombiana para que reflexionemos".

El coronel Jorge Cabra, comandante de Policía del departamento de Antioquia, donde está ubicado Rionegro, aseguró que un juez ordenó la detención del padre de la menor, a quien le hallaron "una camisa con vestigios de sangre, al parecer, de la niña".

El padre, que al parecer está separado de la madre, "fue encontrado en la madrugada del día de hoy desorientado pero también indicando donde se encontraba el cuerpo de la menor", añadió.

DESAPARICIÓN Y HALLAZGO DEL CUERPO

En la tarde del jueves, la Alcaldía de Rionegro activó "protocolos de búsqueda" tras la desaparición de la niña y en la madrugada de este viernes, luego de que la Policía hallara el cuerpo sin vida de la menor, la Alcaldía señaló que "el presunto responsable ya está en poder de las autoridades".

"Me embarga una profunda tristeza por el desenlace de la historia con la pequeña Sofía. Su cuerpo fue hallado sin vida esta madrugada y me informan que el presunto responsable ya está en manos de las autoridades. Nos solidarizamos con la familia de la víctima y les anunciamos todo el acompañamiento", dijo el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández.

El funcionario añadió que no dejarán de trabajar "ni un instante" para esclarecer el crimen de la menor de 18 meses.

"Los niños no tienen que pagar por los actos de los adultos. Es intolerable la muerte de una niña de tan solo 18 meses", añadió Hernández.

REPUDIO DE LA SOCIEDAD

El crimen ha sido repudiado desde diversos sectores que piden contundencia a las autoridades para castigar el crimen.

La Defensoría del Pueblo dijo que "rechaza tajantemente el asesinato de la niña de 18 meses en Rionegro" e hizo un llamado "para que las autoridades actúen de forma contundente y se haga justicia para que no vuelvan a ocurrir casos de desaparición y asesinato de niños y niñas en Colombia".

"Estamos consternados. La muerte de Sofía, una niña de 18 meses en Rionegro, nos debe doler a todos como sociedad. Solidaridad con su familia y rechazo rotundo. Un hecho que no quedará impune", afirmó por su parte el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Entre tanto, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo manifestó que "dolor, impotencia y rabia son los sentimientos que afloran al ver el horror del asesinato de Sofía Cadavid en manos de su propio padre".

"¿Qué nos pasa como Estado y sociedad que no fuimos capaces de protegerla?", se preguntó Cristo en Twitter.