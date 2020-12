El alcalde de Chipiona nos habla de la subvención que han recibido para el museo de Rocío Jurado

19/12/2005 La inolvidable Rocío Jurado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El Museo de Rocío Jurado en Chipiona podría convertirse, después de muchos retrasos y trabas, en un sueño hecho realidad para la familia de "La más grande" en los próximos meses gracias a un pequeño "empujoncito" económico inesperado. Y es que hemos conocido que el Ayuntamiento de la localidad gaditana va a recibir una ayuda por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración de la Junta de Andalucía, por un importe de 107.230 euros para poner a punto las instalaciones del museo en honor a la artista.



Una noticia que ahora nos confirma, EN EXCLUSIVA, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero: "Si, desde que firmamos el convenio con Rocío Carrasco se están haciendo una serie de gestiones para abrir el museo el año que viene. Había previsto una serie de modificaciones dentro del museo, una serie de mejoras porque hay elementos que han quedado obsoletos, había que modificarlos. Hemos solicitado una subvención como municipio turístico, entendemos que el museo de Rocío Jurado será un elemento importante en el turismo de Chipiona y por ese motivo la consejería de la junta de Andalucía nos lo ha aprobado. Ahora lo que queda es terminar la obra y poder vía libre a esa realidad que es el museo".



Cauto, el alcalde prefiere no dar una fecha exacta para la apertura del museo en honor a la chipionera más famosa de todos los tiempos. "Todo depende de la pandemia, la pandemia es la que nos tiene ahí un poquito preocupados, nos limita mucho, nos ha paralizado mucha adjudicación, una pérdida de visita a Chipiona durante el verano y el museo no lo vamos a abrir en este estado de alarma, de cerramiento perimetrales y de toque de queda. Tiene que estar abierto con este sol, con una luz de Chipiona y que todo el pueblo y la gente del mundo pueda venir a visitar el museo", señala.



Acerca de cómo ha recibido Rocío Carrasco la noticia de la subvención, Luis Mario asegura que "ella está en buena dinámica con nosotros, estamos ahí intentando abrirlo con todas las garantías posibles, todavía tenemos que solicitar y que la Junta de Andalucía nos autorice administrativamente la apertura del museo porque quedan todavía algunos flecos por ahí".



Desmintiendo que el resto de la familia Mohedano - Ortega Cano, Gloria y Amador, principalmente - queden fuera del proyecto, el alcalde de Chipiona sostiene que los tres "están totalmente de acuerdo con la apertura, están muy contentos de que por fin en esta etapa abramos el museo y no hay ningún tipo de crispación. Amador sabe perfectamente que la heredera universal es su sobrina, es la que lleva la dirección de todas sus cosas y es la que firma el convenio autorizándolo. Amador, aunque tenemos una buena amistad y sintonía y colaboramos con él, con Gloria y con José, en este tema del museo es con la heredera Universal, con Rocío Carrasco. Es la propietaria de todo lo que hay y es ella la que nos tiene que dar la autorización del uso del nombre de su madre".