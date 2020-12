EEUU incluirá en lista negra a SMIC y más de 80 firmas chinas

(Bloomberg) -- EE.UU. tiene previsto incluir en la lista negra de empresas a Semiconductor Manufacturing International Corp. y otras numerosas compañías chinas, informó Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones del principal fabricante de chips de China llegaron a caer un 4,3% el viernes por la tarde en Hong Kong después de que Reuters informara que el presidente saliente, Donald Trump, está trabajando para agregar alrededor de 80 empresas y afiliadas más a la Lista de Entidades del Departamento de Comercio. Se suman a compañías como Huawei Technologies Co. en una lista que les niega el acceso a tecnología estadounidense, desde software hasta circuitos.

Compañías como Huawei y SMIC han quedado atrapadas en el campo de fuego de un empeoramiento de las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, que están enfrentadas en temas desde el comercio hasta la pandemia. Había expectativas generalizadas de que Trump introduciría más sanciones contra las principales empresas nacionales de China antes de que Joe Biden asumiese formalmente el cargo.

La compañía, con sede en Shanghái, un proveedor de Qualcomm Inc. y Broadcom Inc., se encuentra en el corazón de la intención de Pekín de desarrollar una industria de semiconductores de nivel mundial y dejar de depender de la tecnología estadounidense. Washington, a su vez, considera el ascenso de China una posible amenaza geopolítica. Su inclusión en una lista negra podría frenar las ambiciones del país asiático a largo plazo al privarla de acceso a equipamiento crucial.

En respuesta a la creciente represión de EE.UU., China planea proporcionar un amplio apoyo a los llamados semiconductores de tercera generación en su próximo plan de cinco años para aumentar la autosuficiencia interna en fabricación de chips, dijeron personas con conocimiento del asunto. Se espera que SMIC, respaldada por el Fondo de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados de China, así como por el fondo soberano de Singapur GIC Pte y la Autoridad de inversiones de Abu Dabi, desempeñe un papel central en esa iniciativa.

Los representantes de SMIC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Nota Original:U.S. to Blacklist SMIC and Dozens More China Firms, Reuters Says

©2020 Bloomberg L.P.