Disminuye erradicación de cultivos para cocaína en Bolivia: ABI

(Bloomberg) -- Las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia destruyeron 2.177 hectáreas plantadas con coca ilegal entre el 18 de febrero y el 6 de diciembre, la cifra más baja desde que el país comenzó a erradicar el cultivo, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El trabajo de erradicación se limitó a 149 días debido a las restricciones relacionadas con el covid y las condiciones meteorológicas, informó la agencia de noticias del Gobierno, citando a Carlos Salinas, comandante del Comando Estratégico Operacional (CEO), el grupo boliviano de trabajo sobre la coca.

El año pasado, la división destruyó 9.205 hectáreas de coca, la materia prima para producir cocaína, y el objetivo para el próximo año es de más de 8.000 hectáreas, indicó ABI.

