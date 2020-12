Coronavirus.- Suecia anuncia una nueva batería de medidas para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha anunciado este viernes una serie de medidas adicionales para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19, entre las que destaca la recomendación de usar mascarilla en el transporte público a ciertas horas del día en las que haya mayor concentración de viajeros.



En rueda de prensa, Lofven también ha trasladado que se limitarán las personas que pueden reunirse en restaurantes a cuatro personas, mientras que también se recortará el número de personas permitidas en tiendas, centros comerciales y gimnasios. Además, desde el jueves, se prohibirá la venta de alcohol a partir de las 20.00 horas.



Asimismo, los estudiantes mayores de 16 años tendrán que asistir a clase de forma remota desde el 25 de diciembre y hasta el 24 de enero. También, todos los servicios de cara al público no esenciales prestados por las autoridades públicas --como piscinas o museos-- cerrarán desde este viernes también hasta el 24 de enero. Por último, se ha urgido a los empleados practicar el teletrabajo si es posible.



"Si esto no tiene el efecto planeado, el Gobierno también planea cerrar los negocios", ha advertido el primer ministro, según ha informado el diario sueco 'The Local'.



Hasta ahora, las autoridades sanitarias suecas han confirmado más de 367.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas cerca de 8.000 víctimas mortales debido a la enfermedad.