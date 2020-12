Coronavirus.- Corea del Sur suma otros mil casos de coronavirus mientras el Gobierno revisa ampliar las restricciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Corea del Sur ha sumado por tercer tercera jornada consecutiva más de mil casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras las autoridades todavía no han tomado una decisión al respecto de ampliar las restricciones.



En esta ocasión, la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades (KDCA, según sus siglas en inglés) ha confirmado 1.062 positivos, de los cuales 1.036 son de transmisión local y 26 procedentes del extranjero, elevando así el total a 47.515.



En esta ocasión, Seúl ha registrado 393 casos, la provincia vecina de Gyeonggi ha sumado 300 positivos más, mientras que Incheon, en el noroeste de Corea del Sur, ha contabilizado 64 contagios.



Entre los nuevos focos, se encuentra un centro religioso situado en el oeste de Seúl, del que proceden 192 casos de los más de mil diagnosticados estas últimas 24 horas.



El número de personas que han podido recuperase de la enfermedad ha subido este viernes a 33.982. En contraposición, otras 246 se encuentran hospitalizadas en estado grave, y 645 han fallecido, once de ellas en las últimas 24 horas, detalla la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Pese a que el Gobierno ha advertido de que la ola actual amenaza con socavar el sistema médico del país, el primer ministro, Chung Sye Kyun, ha descartado por el momento pasar del nivel 2,5 de distanciamiento social al 3, el más restrictivo, con el que se cerrarían escuelas y se prohibirían eventos deportivos y reuniones de más de 10 personas.



Con las medidas actuales, siguen permitidas las reuniones de hasta 50 personas, los eventos deportivos sin público y celebraciones religiosas con un máximo de 20 participantes. Por otro lado, el transporte público no puede operar a más del 30 por ciento de su capacidad, al igual que establecimientos de hostelería y ocio.