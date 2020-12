Coronavirus.- Bélgica endurece las medidas para viajeros y exigirá PCR negativa desde el 25 de diciembre

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno belga ha endurecido este viernes las medidas para todos los viajeros que lleguen al país a partir del 25 de diciembre de este año, a los que se exigirá un prueba de coronavirus con resultado negativo y obtenida en las 48 horas anteriores, según ha informado la agencia de noticias Belga.



La prueba sólo será obligatoria para todos los individuos "no residentes" en Bélgica, pero cualquier persona que llegue al país tendrá que guardar una semana de cuarentena. Podrán acortar este periodo con un resultado negativo e incluso evitarla si el formulario que todo viajero tiene que rellenar antes de entrar en Bélgica demuestra que el riesgo de contagio durante sus vacaciones ha sido bajo.



Las medidas han sido anunciadas por el primer ministro belga, Alexander de Croo, en una rueda de prensa tras la reunión del comité de crisis que se reúne periódicamente para evaluar la situación y adaptar las restricciones vigentes.



De Croo ha enfatizado también que se reforzarán los controles para garantizar que las empresas que puedan permiten el teletrabajo, que no es una "opción" sino una "obligación". "Las compañías que no lo respeten corren el riesgo de ser sancionadas", ha advertido.



El primer ministro belga ha enfatizado que "llevará un tiempo" conseguir que toda la población haya sido vacunada, por lo que ha calificado 2021 como un "año de transición". "Si seguimos con los esfuerzos y respetando las reglas, la situación va a mejorar", ha confiado.



Tras varias semanas de descensos, Bélgica ha registrado de nuevo un incremento de casos de coronavirus durante los últimos días. El boletín de seguimiento publicado este viernes por la mañana recogía un aumento del 12 por ciento a lo largo de la última semana, hasta los 2.445 casos diarios. La incidencia se sitúa actualmente en 232 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.