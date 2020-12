Con lágrimas y agradecimientos el español Ramírez dice adiós al Independiente

En la imagen, el técnico saliente del Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez Medina. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 18 dic (EFE).- Con lágrimas y agradecimientos, el entrenador español Miguel Angel Ramírez se despidió este viernes del club quiteño Independiente del Valle, con el que cosechó su primera Copa Sudamericana en 2019 y una Libertadores este año en la categoría sub'20.

"Aunque no ha sido una decisión sencilla, les anuncio mi marcha del Independiente del Valle. Es un día muy importante en mi vida, supone dejar mi casa y el lugar en el que he sido muy feliz", manifestó el técnico canario de 36 años, que llevaba hasta hoy dos años y medio en el banquillo del club y ahora está en el radar del Internacional brasileño.

Visiblemente emocionado en un acto de despedida celebrado en su honor, Ramírez indicó que "han sido casi dos años de trabajo intenso a todos los niveles, que nos han aportado mucho como personas y como profesionales" y agradeció al Independiente su "comprensión" por la decisión de iniciar un nuevo proyecto en otro destino.

Repasó su trayectoria al frente del equipo y que en su tiempo "llegara a gran conquista, el primer título para el Independiente del Valle, esa copa Sudamericana en aquella inolvidable noche en Asunción" el año pasado.

También recordó el triunfo con el equipo sub'20 en la Copa Libertadores, "con una generación con la que comenzamos a trabajar en 2018 y he tenido la suerte de compartir la etapa final de su crecimiento".

Ramírez agradeció a todos los futbolistas por su actitud ejemplar, disposición y comportamiento con todo del cuerpo técnico, así como al personal, directiva y miembros de las formativas, escuelas y proyectos asociados al club.

"Más de dos años y medio después creo que es hora de buscar nuevos retos", refirió antes de cerrar con el lema del equipo de la localidad de Sangolquí: "Sé diferente, sé independiente".

El presidente del equipo del Valle, Franklin Tello, expresó en nombre del club su agradecimiento a la "apertura y transparencia" demostradas por el español, que dio a conocer los "trenes" que se le iban presentado en el mundo del fútbol.

"Este es un momento que tenía que llegar y estamos muy contentos por ti y por nosotros", remarcó Tello, quien le deseó que vuele "muy alto".

"La esencia del club y del equipo cambió a raíz de tu llegada, nos dejas un vacío muy grande. Sin embargo, las bases que construiste desde las formativas, hasta el equipo de primera quedan sólidas", manifestó el directivo.

Por el momento no se ha confirmado a que equipo irá finalmente el técnico canario, que en los últimos meses ha llegado a recibir ofertas de varios equipos brasileños, entre ellos, el Internacional de la ciudad de Porto Alegre.