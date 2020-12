¿Cómo alargar la vida de la batería del coche?

ILUSTRACIÓN - Si la batería queda con carga débil, es muy probable que el motor no arranque. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Para mantener en buen estado y un tiempo más prolongado la batería de arranque del coche es conveniente evitar las distancias cortas frecuentes, según aconseja el Automóvil Club Alemán (ADAC). Si estos trayectos cortos son inevitables y el alternador ya no puede recargar suficientemente la batería, es necesario conectarla a un cargador externo en casa. Cuando el motor no está en funcionamiento, los expertos recomiendan utilizar la radio, las luces o la ventilación solo en períodos cortos. Incluso un coche que no está cerrado con llave puede gastar la batería, ya que algunas unidades de control permanecen en funcionamiento. También es importante que la batería se mantenga limpia. Los propietarios de automóviles deben asegurarse de que los terminales de la batería no estén sucios y estén bien fijos. Para proteger la batería contra la corrosión se puede aplicar grasa o spray para bornes en las conexiones. dpa